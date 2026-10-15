Lâm Đồng xem xét nhiệm vụ phát triển năm 2027 và nhiều chính sách mới

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Phiên họp thứ 16 của HĐND tỉnh

Sáng 15/10, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên họp thứ 16, khóa XI, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung chủ trì. Phiên họp nghe UBND tỉnh báo cáo dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027 và xem xét nhiều nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2027, Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng GRDP 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 139,6 triệu đồng và tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 140.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng 11,03%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 47% và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 8%.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy báo cáo dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2027

Ở lĩnh vực xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%, tuổi thọ trung bình đạt 73,9 tuổi và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,68%. Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đạt 46%.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nông nghiệp gắn với thị trường, ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc góp ý về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2027

Tỉnh cũng xác định nhiệm vụ tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án giao thông và thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục được chú trọng.

Tại phiên họp, yêu cầu đặt ra là đánh giá sát tình hình, xây dựng kịch bản tăng trưởng có cơ sở, bám sát mục tiêu Trung ương và tỉnh giao. Các sở, ngành cần làm rõ khả năng thực hiện từng chỉ tiêu, xác định giải pháp tương ứng với lĩnh vực phụ trách, tránh dự báo chủ quan hoặc đề ra nhiệm vụ chung chung.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng: Y Quang BKrông, Đa Cát Vinh và Nguyễn Thị Thuận Bích theo dõi phiên họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị xây dựng các kịch bản tăng trưởng ở mức tối thiểu và tối đa, cụ thể hóa chỉ tiêu thành nhiệm vụ theo từng quý và gắn với trách nhiệm của từng đơn vị.

Kịch bản năm 2026 và dự kiến năm 2027 của từng ngành cần được gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét. Việc giao chỉ tiêu phải bảo đảm có cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả và thực hiện yêu cầu “6 rõ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị xây dựng các kịch bản tăng trưởng cụ thể, rõ trách nhiệm và có tính khả thi

Kinh tế Lâm Đồng duy trì đà tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 84.104 tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 26.002 tỷ đồng. Du lịch phục vụ 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ.

Rà soát chính sách, bảo đảm tính khả thi

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp, trong đó có các dự thảo nghị quyết liên quan đến công tác quản lý nhà nước và đời sống người dân.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Tường Vân cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Ở nhóm môi trường và chăn nuôi, các nội dung gồm cơ chế, chính sách quản lý chất thải, bảo vệ môi trường, quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi.

Trong lĩnh vực đất đai và đầu tư, Thường trực HĐND tỉnh xem xét bổ sung danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất năm 2026 và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Các nội dung về ngân sách và an sinh gồm: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tại Khu điều trị phong Di Linh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Ở lĩnh vực xã hội và chuyển đổi số, phiên họp xem xét các nội dung liên quan đến phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng, hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng và chính sách hỗ trợ dự án công nghệ số.

Phiên họp cũng xem xét một số nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế như: kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chí thành lập và số lượng đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ các nghị quyết liên quan.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (bên trái) trao đổi một số nội dung tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát từng dự thảo nghị quyết, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn và đánh giá đầy đủ tác động trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Đối với các chính sách được xem xét lần này, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu xác định rõ mục tiêu, đối tượng và nguồn lực thực hiện. Các nội dung liên quan đến đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ người dân cần tập trung vào những lĩnh vực cấp thiết, tránh dàn trải, thiếu nguồn lực hoặc phát sinh vướng mắc khi triển khai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu rà soát từng dự thảo nghị quyết, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn

Tỉnh cũng cần rà soát toàn bộ nghị quyết do HĐND các địa phương ban hành trước sáp nhập, xác định những quy định không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ hoặc thay thế tại kỳ họp cuối năm 2026.

Với các nghị quyết cần thay thế, phải làm rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm tính thống nhất và không tạo khoảng trống pháp lý. Các ban HĐND tỉnh, sở, ngành cần thống nhất danh mục, lộ trình xử lý và phân công rõ trách nhiệm.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ. Những chính sách đủ điều kiện sẽ tiếp tục được xem xét tại kỳ họp sớm nhất.

Lãnh đạo các sở, ngành dự và theo dõi phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung