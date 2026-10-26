Lâm Đồng xem xét giao đơn vị chủ trì triển khai 2 dự án bãi đỗ xe

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, 2 dự án được định hướng nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe, tổ chức trung chuyển hành khách, góp phần giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào Đà Lạt. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đầu tư còn một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư và kinh phí thực hiện các hồ sơ có liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với dự án Bãi đỗ xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Đarahoa, các hồ sơ thẩm định về chủ trương đầu tư và dự án có sử dụng đất đã được thực hiện từ năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Lê Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Tháng 6/2026, quy hoạch chung xã Lạc Dương được phê duyệt, trong đó cập nhật khu vực quy hoạch dự án. Trên tổng diện tích quy hoạch 36,69 ha, khu vực này được bố trí khoảng 8,1 ha đất phát triển nhà ở xã hội.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Ông Nguyễn Đắc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương phát biểu tại buổi làm việc

Đối với dự án Bãi đỗ xe đầu đèo Prenn, quy hoạch chi tiết khu vực dự án cũng đã được cập nhật vào quy hoạch chung xã Hiệp Thạnh, được phê duyệt trong tháng 6/2026. Trước đó, việc chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đã được đặt ra, song chưa được chấp thuận tạm ứng kinh phí để thực hiện.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và kinh nghiệm triển khai các dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì triển khai 2 dự án.

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh phát biểu tại buổi làm việc

Riêng tại khu vực ngã ba Đarahoa, Sở đề xuất giao UBND xã Lạc Dương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo thẩm quyền; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì triển khai dự án bãi đỗ xe kết hợp bến xe và dự án nhà ở xã hội tại khu vực này.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương chủ động đề xuất chủ trương đầu tư đối với từng dự án; các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động đề xuất chủ trương đầu tư đối với từng dự án

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trong tháng 11/2026 có kết quả cụ thể, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Việc rà soát, phân công rõ đơn vị chủ trì và trách nhiệm phối hợp được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe và trung chuyển hành khách tại các khu vực cửa ngõ Đà Lạt.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc