Lâm Đồng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Hội nghị do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Tham dự còn có ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy, kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 12 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét dự thảo đề án liên quan đến Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý; đồng thời thảo luận việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án đề xuất, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22m. Dự kiến, công trình thông xe kỹ thuật trong quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Tổng nhu cầu sử dụng đất sau điều chỉnh khoảng 546,8ha, trong đó phần thuộc TP Đồng Nai khoảng 79,47ha, tỉnh Lâm Đồng khoảng 467,33ha; tăng khoảng 91,8ha so với phương án trước điều chỉnh. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.561 tỷ đồng, tăng khoảng 361 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm bảo đảm đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức giao thông; phát huy vai trò trục giao thông động lực kết nối khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh các nội dung trên, hội nghị xem xét công tác cán bộ, trong đó có việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các nội dung trình tại hội nghị, đồng thời đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, các nội dung được xem xét tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường kết nối vùng.

Đây cũng là những vấn đề liên quan đến huy động, sử dụng nguồn lực, quản lý đất đai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống Nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, những vấn đề có phạm vi tác động liên địa phương cần được xem xét thận trọng, toàn diện, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, vừa bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị thống nhất với những nội dung cơ bản của dự thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; thống nhất chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức PPP và thống nhất việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, hoàn thiện nghị quyết, kết luận và tổ chức thực hiện có trọng tâm, tiến độ, kiểm tra cụ thể. Các văn bản phải thể hiện chính xác nội dung đã được thống nhất, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và cơ chế kiểm tra kết quả.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.