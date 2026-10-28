Lâm Đồng xem xét đề án điều chỉnh địa giới hành chính với Đồng Nai

Ngày 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để cho ý kiến về các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai; chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Đối với việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, hội nghị thống nhất ban hành 4 kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về điều chỉnh địa giới hành chính, kết quả lấy ý kiến nhân dân có 787.366/802.682 hộ đồng ý, chiếm 98,09%; 15.316 hộ không đồng ý, chiếm 1,91%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quyền lợi, sinh kế và duy trì hiệu quả quản lý nhà nước sau điều chỉnh.

Đối với dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, dự án có diện tích 3.595,45ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.

Các đại biểu thống nhất cao với các nội dung trình tại hội nghị.

Trên cơ sở các bản án của Tòa án và quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất liên quan do vi phạm pháp luật về đất đai của UBND tỉnh, hội nghị thống nhất nội dung kết luận về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án.

Việc thực hiện phải bảo đảm căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; rà soát chặt chẽ hồ sơ đất đai, tài sản, nghĩa vụ tài chính và các vấn đề liên quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên, tránh thất thoát, lãng phí hoặc phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành 4 kế hoạch triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương; tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “6 rõ”.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm kết luận hội nghị.

Với đề án điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với TP Đồng Nai, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và tiếp thu, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Đối với dự án Đại Ninh, việc xử lý phải đúng quy định, không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không né tránh, kéo dài những vấn đề đã đủ điều kiện giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, vấn đề tồn đọng kéo dài; đồng thời chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2026.