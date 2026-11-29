Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lê Phước

Tại phiên họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Tường Vân báo cáo kết quả thẩm tra các hồ sơ, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó, nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đời sống người dân được đưa ra xem xét như: quy định mức chi hoạt động khuyến công; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lê Phước

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá; kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều; mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, điều tra thống kê. Bên cạnh đó, các nội dung về kinh phí thực hiện hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030 cũng được thảo luận.

Một trong những nội dung trọng tâm của phiên họp là đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách và đầu tư công năm 2026. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Vũ Đình Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lê Phước

Các đại biểu đồng thời cho ý kiến về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; quy định các khoản phí, lệ phí và kế hoạch viện trợ sử dụng ngân sách địa phương năm 2027.

Đáng chú ý, phiên họp xem xét nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách, bố trí vốn đối ứng và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lê Phước

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc cho biết, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với một số nội dung trình tại phiên họp. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tiếp tục rà soát kỹ từng dự thảo nghị quyết; chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra, giải trình đầy đủ những vấn đề được đại biểu quan tâm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, mỗi chính sách khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị phải bảo đảm căn cứ pháp lý, phù hợp thực tiễn; làm rõ sự cần thiết, đối tượng thụ hưởng, tác động và nguồn lực thực hiện. Đối với những dự thảo chưa đáp ứng yêu cầu, các sở, ngành cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục xem xét trước khi trình HĐND tỉnh quyết nghị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.