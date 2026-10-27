Lâm Đồng: Xe đầu kéo va chạm xe tập lái khiến 2 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Vào khoảng 10 giờ 45, ngày 27/10, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh thuộc địa giới hành chính xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đầu kéo và xe tập lái làm 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, anh B.V.L (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo 81H-036.24 (kéo theo sơmi rơmooc 81RM-003.80) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ôtô tải tập lái 48A-292.63 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Xe tập lái do anh M.V.L (43 tuổi, trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, là học viên học lái xe) điều khiển. Trên xe chở thầy dạy lái là N.H.L (33 tuổi, trú xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Hậu quả, học viên tập lái và thầy dạy lái bị thương, hai ôtô hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân và cơ quan chức năng đã hỗ trợ, phá cửa xe để đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, học viên M.V.L đã tử vong.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ./.