Lâm Đồng xây dựng nền hành chính số gần dân

Phường Xuân Trường - Đà Lạt xây dựng nhân vật hoạt hình Hello Tea trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhận được sự quan tâm, yêu thích của người dân

Đưa kỹ năng số đến gần người dân

Ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, chuyển đổi số được bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống. Bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, địa phương chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận thông tin qua các kênh trực tuyến.

Cách tuyên truyền cũng được đổi mới. Hình ảnh nhân vật hoạt hình Hello Tea được xây dựng bằng công nghệ AI, sử dụng trong một số sản phẩm truyền thông, xuất hiện trên các kênh thông tin và bảng tuyên truyền ở cơ sở. Cách thể hiện thân thiện góp phần đưa những nội dung vốn khá khô khan đến gần người dân hơn.

Tại Trạm Y tế phường, hình ảnh trực quan được đưa vào các nội dung tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Theo cán bộ trạm, cách thể hiện gần gũi giúp người dân chú ý hơn, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên.

Trạm Y tế phường Xuân Trường - Đà Lạt sử dụng hình ảnh Hello Tea trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân

Theo bà Hồ Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, địa phương không chỉ tập trung vào giải quyết thủ tục hành chính mà còn đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, đào tạo kỹ năng sử dụng AI cho cán bộ, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, “Mặt trận số”, “Đoàn Thanh niên số”.

Cùng với tuyên truyền, nhiều mô hình phục vụ người dân trên môi trường số tại phường được triển khai. Mô hình “Hồ sơ không hẹn” đối với xác nhận tình trạng hôn nhân có hơn 95% hồ sơ được giải quyết, trả kết quả trong ngày. Các trường học triển khai mô hình “Đại sứ số”, một số tuyến đường cũng từng bước hình thành không gian thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Không chỉ tại một địa phương, việc đưa kỹ năng số đến gần người dân đang được Lâm Đồng triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó có phong trào “Bình dân học vụ số”.

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 tại các xã: Tuy Đức, Đắk Sắk, Nâm Nung, Đơn Dương, Nam Hà - Lâm Hà, Hồng Thái, Vĩnh Hảo, Tuy Phong cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn thể và thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng tham dự.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 tại xã Nam Hà - Lâm Hà

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và “Bình dân học vụ số”; kỹ năng sử dụng các nền tảng số thiết yếu, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, bảo đảm an toàn trên môi trường mạng, sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Đội ngũ báo cáo viên đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tế ở cơ sở.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đình Ninh nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân là một trong những yếu tố quan trọng để chuyển đổi số đi vào thực chất. Sau tập huấn, đội ngũ cán bộ và lực lượng ở cơ sở cần tiếp tục vận dụng những kiến thức được trang bị, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.

Những vấn đề phát sinh từ thực tế ở cơ sở trong công tác chuyển đổi số được trao đổi, giải đáp tại hội nghị

Xây dựng chính quyền số gắn với phục vụ người dân

Từ những cách làm ở cơ sở, chuyển đổi số đang được Lâm Đồng triển khai đồng bộ trong cải cách hành chính, từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường ứng dụng dữ liệu và các nền tảng số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Lâm Đồng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,61 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết hơn 1,57 triệu hồ sơ; trong đó, hơn 1,52 triệu hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Kết quả này cho thấy việc đưa thủ tục lên môi trường số đang ngày càng trở thành một phương thức phục vụ quen thuộc.

Đội hình chuyển đổi số Đoàn phường Phan Thiết hỗ trợ triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho cán bộ, đảng viên

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai cùng các chương trình bồi dưỡng về kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và vận hành chính quyền số. Toàn tỉnh đã thành lập 2.658 Tổ công nghệ số cộng đồng với 16.374 thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư.

Ở phía cơ quan nhà nước, quá trình chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh để tạo nền tảng cho việc phục vụ người dân. Tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn về ứng dụng AI, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, triển khai chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Tính đến ngày 15/8/2026, toàn tỉnh đã cấp 18.010 chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, bảo đảm 100% lãnh đạo các cấp và công chức trực tiếp xử lý công việc được trang bị chữ ký số.

Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai cho 100% cán bộ, công chức, với 25.384 tài khoản được cấp cho cá nhân, cơ quan, đơn vị. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được liên thông trong tỉnh và kết nối với trục văn bản quốc gia, với khoảng 25.000 tài khoản người dùng được khai báo tại 166 đơn vị cấp tỉnh, xã.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cũng được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu dân cư, hệ thống thanh toán trực tuyến và các hệ thống của bộ, ngành.

Từ việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số ở cơ sở đến xây dựng các hệ thống phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, chuyển đổi số đang từng bước tạo ra những thay đổi trong cải cách hành chính ở Lâm Đồng.

Khi công nghệ được triển khai gắn với nhu cầu thực tế, cùng sự đồng hành và hướng dẫn từ cơ sở, các tiện ích số sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thuận tiện và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.