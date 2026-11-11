Lâm Đồng xây dựng Festival Hoa Đà Lạt 2026 thực sự là lễ hội của toàn dân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Chiều 11/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đồng chủ trì. Các sở, ngành, một số địa phương trên địa bàn khu vực Đà Lạt tham dự.

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là một sự kiện văn hóa, xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu tất cả cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, người dân cùng đồng hành với tỉnh, tạo nên một mùa lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 thực sự là lễ hội của toàn dân

Sự kiện thành công sẽ tạo được dấu ấn, thương hiệu của tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế. Do vậy, Ban Tổ chức và các Ban bộ phận phải đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với nhau trong triển khai kế hoạch lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo, trước mắt, để lễ hội thành công, vấn đề kinh phí rất quan trọng. Các Ban bộ phận xác định rõ chương trình, tích cực kêu gọi doanh nghiệp tài trợ bằng nhiều hình thức, với phương châm cùng chung tay, đồng hành với tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc họp

Đối với chủ đề hoa, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, toàn bộ không gian khu vực Đà Lạt phải được bố trí hoa phong phú. Ngoài công ty, doanh nghiệp, Hiệp hội hoa, các địa phương kêu gọi sự tham gia tích cực từ các làng hoa truyền thống trên địa bàn.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, người đứng đầu chính quyền tỉnh chỉ đạo các sở chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các xã, phường vận động cơ sở lưu trú, điểm du lịch triển khai chương trình khuyến mãi, hỗ trợ giá vé cho du khách tham gia lễ hội.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp

Tất cả cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, người dân cùng đồng hành với tỉnh. Tất cả cùng đồng lòng, phối hợp chặt chẽ để mang lại một mùa lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 trọn vẹn, chu đáo và ý nghĩa. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, đến nay, công tác triển khai các chương trình chính tại Festival đã, đang bảo đảm tiến độ và chất lượng. Quy trình chuẩn bị cho các chương trình trọng điểm, đặc biệt là Lễ Khai mạc đang được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận tổng cộng 6 đề xuất ý tưởng kịch bản cho Chương trình Khai mạc từ các đơn vị chuyên nghiệp. Quy trình sàng lọc kịch bản diễn ra chặt chẽ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đối với phương án truyền hình trực tiếp khai mạc, các đơn vị đã chủ động bàn bạc và thống nhất đề xuất giữ nguyên thời gian khai mạc vào 20 giờ ngày 19/12/2026. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và phối hợp tiếp sóng qua các đài địa phương, nền tảng số.

Chương trình Bế mạc và Nghệ thuật Chào năm mới 2027, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với Tập đoàn Tôn Hoa Sen hoàn thiện kịch bản và phương án tổ chức, chuẩn bị báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt báo cáo công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 trên địa bàn

Đối với không gian hoa, trưng bày và chỉnh trang đô thị đã hoàn thành công tác khảo sát và thiết kế. Các mô hình không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, khu vực đài nước vòng xoay chợ Đà Lạt, công viên Trần Quốc Toản… đang được triển khai thi công. Các địa phương đã vào cuộc quyết liệt với những phần việc rõ ràng.

Công tác tuyên truyền, quảng bá; lễ tân, hậu cần; an ninh trật tự; bảo hộ thương hiệu… các Ban bộ phận đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch phân công, cơ bản đáp ứng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các kế hoạch chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 thật chu đáo

Về công tác huy động tài trợ, các thành viên và đơn vị đã chủ động kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng lễ hội.

Tại cuộc họp, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định rõ nội dung, chương trình tổ chức dựa vào khả năng ngân sách, từ đó, huy động sự tham gia của toàn xã hội, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các chương trình do phường, xã tổ chức phải chủ động kinh phí, tuyệt đối không được ỷ lại vào kinh phí cấp trên

Riêng các chương trình do phường, xã tổ chức thực hiện phải tự chủ động kinh phí, tuyệt đối không được ỷ lại vào kinh phí cấp trên phân bổ. Các địa phương tích cực vận động để các làng hoa truyền thống tham gia lễ hội.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, các chương trình chính, chương trình hưởng ứng trong lễ hội phải được bố trí hợp lý, tránh tình trạng dồn chương trình vào thời gian cao điểm diễn ra lễ hội. Tất cả cần tạo được dấu ấn, sự lan tỏa lâu dài, xây dựng Đà Lạt xứng danh “4 mùa hoa”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 cần tạo được dấu ấn, sự lan tỏa lâu dài, xây dựng Đà Lạt xứng danh “4 mùa hoa”

Đối với khách mời tham gia lễ hội, tất cả phải có sự chọn lọc. Các Ban bộ phận phải làm sao để kích cầu qua lễ hội, cũng như phản ánh rõ nỗ lực của toàn hệ thống chính trị sau hơn 1 năm sáp nhập đơn vị hành chính.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, cần giao cho một đơn vị đầu mối kết nối 5 phường tại khu vực Đà Lạt để bố trí, xâu chuỗi, tổ chức các chương trình hợp lý.

Đại diện phường Lâm Viên - Đà Lạt báo cáo công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 trên địa bàn

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp. Từ các tiểu cảnh đến hạ tầng giao thông, hệ thống ánh sáng… phải chỉn chu, tạo nên Đà Lạt thật lung linh, xứng đáng là điểm đến của du khách.

Kế hoạch, chương trình hiện tại được chủ động xây dựng đầy đủ. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, tổ chức phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, cùng vào cuộc quyết tâm, quyết liệt để tổ chức lễ hội thật chu đáo, thành công. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động trọng tâm tập trung trong tháng 11 và tháng 12/2026. Chương trình Khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19/12/2026 và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp Bế mạc dự kiến tổ chức ngày 31/12/2026 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.