Quang cảnh buổi làm việc

Các đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Thường trực tổ nghiên cứu; Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Thường trực tổ nghiên cứu và đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đồng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên tổ nghiên cứu tập trung thảo luận về tinh thần chung, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và lộ trình xây dựng đề án. Cuộc họp nhằm lấy ý kiến, tạo sự thống nhất toàn diện trước khi tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai.

Theo định hướng của Trung ương, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn không quá 2 xã, phường để triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Việc nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa bàn và xây dựng mô hình phải được tiến hành theo lộ trình, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Huỳnh Ngọc Anh nêu ý kiến tại cuộc họp

Theo Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Huỳnh Ngọc Anh, dự thảo mô hình được xây dựng trên 5 nền tảng, mỗi trục gồm 6 tiêu chí, với tổng cộng 30 tiêu chí. Đây sẽ là khung cơ sở để khảo sát, đánh giá thực trạng và mức độ đáp ứng của các địa phương dự kiến lựa chọn triển khai thí điểm.

Bộ phận giúp việc và cơ quan thường trực tổ nghiên cứu được đề nghị tiếp tục phối hợp nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung, xây dựng và ban hành mẫu khảo sát trên cơ sở 30 tiêu chí của dự thảo mô hình. Sau khi hoàn thiện mẫu, các đơn vị sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tại địa phương, làm cơ sở xây dựng đề án và đề xuất lựa chọn xã, phường phù hợp.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến tại cuộc họp

Các ý kiến tại cuộc họp khẳng định, xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa là vấn đề lớn, có phạm vi rộng và ý nghĩa chính trị quan trọng. Vì vậy, quá trình nghiên cứu phải bám sát chủ trương, định hướng, văn bản chỉ đạo của Trung ương; đồng thời đánh giá toàn diện các điều kiện thực tiễn của tỉnh, tránh hình thức và bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Theo dự thảo kế hoạch, tổ nghiên cứu sẽ rà soát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và các điều kiện liên quan tại các xã, phường. Qua đó, xác định rõ kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề cần quan tâm khi xây dựng mô hình.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phú Nghĩ nêu ý kiến tại cuộc họp

Cùng với việc đánh giá thực trạng trong tỉnh, tổ nghiên cứu sẽ tổng hợp các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương; nghiên cứu kinh nghiệm triển khai tại một số địa phương phù hợp. Những nhiệm vụ có thể thực hiện ngay sẽ được chủ động triển khai; các nội dung phụ thuộc vào hướng dẫn của Trung ương sẽ được tiến hành khi có đầy đủ cơ sở.

Việc rà soát, đánh giá thực trạng được thực hiện bước đầu trong năm 2026 và tiếp tục cập nhật, hoàn thiện trong quý I/2027. Sau khi có hướng dẫn của Trung ương và hoàn thành mẫu khảo sát, tỉnh sẽ tổ chức khảo sát các địa phương dự kiến lựa chọn, tập trung đánh giá điều kiện, khả năng đáp ứng, những thuận lợi, khó khăn và tính đại diện của từng địa bàn.

Kết quả khảo sát theo hệ thống tiêu chí sẽ là căn cứ quan trọng để tổ nghiên cứu xây dựng đề án, đề xuất xã, phường triển khai thí điểm và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc lựa chọn địa bàn phải bảo đảm khách quan, thận trọng, đáp ứng yêu cầu của mô hình và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Lâm Đồng.

Dự thảo kế hoạch triển khai thí điểm của tỉnh dự kiến được xây dựng trong quý I và quý II/2027, xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, địa bàn, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nguồn lực thực hiện và cơ chế theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Thường trực tổ nghiên cứu nêu kết luận

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành đề nghị tổ nghiên cứu, bộ phận giúp việc và cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến; tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, đúng định hướng của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trên cơ sở đó, tổ nghiên cứu sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành kế hoạch để triển khai các bước tiếp theo đúng lộ trình.