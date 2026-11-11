Lâm Đồng xây dựng Bản đồ số về du lịch, hỗ trợ cho du khách khi gặp sự cố

Hệ thống Bản đồ số Du lịch thông minh tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh triển khai, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và hiện đại. Trong đó, tỉnh lấy tiêu chí du lịch an toàn làm nền tảng, sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời cho du khách khi gặp sự cố, xây dựng lịch trình thông minh, linh hoạt theo thời gian thực của du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc.

Trước mắt, hệ thống tập trung phục vụ Festival Hoa Đà Lạt và đóng vai trò như một cẩm nang số chuyên sâu về điểm đến Đà Lạt. Nổi bật, hệ thống sẽ số hóa toàn diện mạng lưới điểm đến và không gian Lễ hội đều được định vị trực quan trên bản đồ. Đồng thời, hệ thống số hóa đầy đủ các tiện ích hạ tầng thiết yếu phục vụ du khách như danh mục bãi đỗ xe tạm thời có cấp phép, nhà vệ sinh công cộng và các chốt hỗ trợ an ninh - y tế.

Hệ thống sẽ tích hợp Trợ lý ảo AI thông minh giúp du khách dễ dàng thiết kế lộ trình tham quan phù hợp theo sở thích, quỹ thời gian và nhu cầu thực tế.

Phần mềm cũng cung cấp tính năng giám sát giao thông thời gian thực, nút cứu nạn khẩn cấp SOS một chạm kết nối nhanh các lực lượng cứu hộ và kênh tiếp nhận phản ánh hiện trường ngăn chặn kịp thời tình trạng chèo kéo, ép giá, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Hiện nay, UBND tỉnh đã đưa vào vận hành thử nghiệm trên nền tảng Web. Tới đây, hệ thống sẽ chính thức được đưa vào phục vụ du khách tại Festival Hoa Đà Lạt 2026.

Tại cuộc họp, các đơn vị, sở, ngành chuyên môn đã đã góp ý để hoàn thiện dự thảo Đề án bản đồ du lịch Du lịch Đà Lạt. Các đơn vị thống nhất chủ trương cung cấp, chia sẻ dữ liệu dữ liệu về không gian, tọa độ, vùng, các ngành để cơ quan chủ trì tích hợp đầy đủ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá đây không chỉ là kênh thông tin phục vụ phát triển du lịch mà còn hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn và tăng cường tương tác trực tiếp với du khách, qua đó tạo đột phá, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, quá trình vận hành ban đầu sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn dữ liệu. Hiện nay, dữ liệu trên các hệ thống còn manh mún, chưa đầy đủ và có những hạn chế nhất định. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được nguồn dữ liệu sạch (chính xác) và sống (cập nhật liên tục).

Dữ liệu phải được làm mới thường xuyên, từ hoạt động dịch vụ, món ăn mới đến các điểm du lịch mới. Để thực hiện, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải cùng vào cuộc, chủ động cung cấp thông tin, thống nhất đầu mối quản lý và tích hợp dữ liệu, bảo đảm thông tin đến với người dân, du khách nhanh chóng, kịp thời.

Về kinh phí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tính toán, xây dựng đề án kinh phí bảo đảm hoạt động; đồng thời, nghiên cứu phương án quản trị, vận hành bản đồ du lịch chặt chẽ, hợp lý và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhiệm vụ phải được chuẩn bị khẩn trương, cụ thể, có lộ trình rõ ràng. Phấn đấu đến hết tháng 11/2026 hoàn thành đề án bản đồ du lịch Đà Lạt, đưa vào thử nghiệm trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp, cung cấp dữ liệu, góp phần bảo đảm bản đồ khi đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân và du khách.