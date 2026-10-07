Lâm Đồng xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Quảng Trực

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực tổ chức khởi công xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 7/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực tổ chức khởi công xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

15 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Quảng Trực được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ kinh phí Quỹ "Vì người nghèo"

Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng; trường hợp sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng, từ nguồn kinh phí được phân bổ từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết. Đây là nguồn kinh phí còn dư từ chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng.

Những căn nhà mới sẽ giúp các gia đình xã Quảng Trực giảm bớt khó khăn về chỗ ở, có điều kiện ổn định cuộc sống

Trong đợt này, 15 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Quảng Trực được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Những căn nhà mới sẽ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn về chỗ ở, có điều kiện ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Tại lễ khởi công, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho hai gia đình ông Bùi Văn Hiểu và ông Bùi Văn Hậu, cùng ở bon Đắk Huýt (mỗi gia đình 20 triện đồng).

Việc triển khai chương trình thể hiện sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, cá nhân trong chăm lo đời sống người dân còn khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết và hỗ trợ các hộ nghèo từng bước vươn lên.