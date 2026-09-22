Lâm Đồng: Xác minh tàu cá BTh-96994-TS vượt ranh giới do sự cố bất khả kháng

Ảnh minh họa

Trực ban Giám sát tàu cá tỉnh Lâm Đồng phát hiện tàu cá BTh-96994-TS vượt qua ranh giới phía ngoài vùng biển được phép khai thác ngày 19/6/2026. Qua xác minh, nguyên nhân được xác định là do sự cố hỏng máy trong điều kiện thời tiết gió mạnh, dòng chảy xiết khiến tàu trôi dạt. UBND Đặc khu Phú Quý đã quyết định khép hồ sơ, không xử lý vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng gửi Cục Thủy sản và Kiểm ngư, vào lúc 10 giờ 38 phút ngày 19/6/2026, Trực ban Giám sát tàu cá tỉnh Lâm Đồng phát hiện tàu cá BTh-96994-TS vượt qua ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác.

Tàu cá BTh-96994-TS có chiều dài 19,5 mét, giấy phép khai thác đăng ký nghề câu, gồm 06 lao động do ông Đặng Văn Nhâm làm thuyền trưởng, chủ tàu là ông Đặng Văn Nhiểu, đăng ký thường trú tại Đặc khu Phú Quý.

Ngay sau khi phát hiện, trực ban đã liên lạc với chủ tàu qua số điện thoại 0367036705 để thông báo và yêu cầu liên lạc với thuyền trưởng đưa tàu quay lại vùng biển cho phép. Tuy nhiên, chủ tàu không thể liên lạc được với thuyền trưởng. Đến 12 giờ 08 phút cùng ngày, tàu đã quay trở lại vùng biển được phép khai thác. Tổng thời gian vượt ranh giới là 1 giờ 30 phút, khoảng cách 1,9 hải lý.

Ngày 02/7/2026, tàu cá BTh-96994-TS nhập bến tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý. Tổ xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển Đặc khu Phú Quý đã mời các thuyền viên đến làm việc.

Qua xác minh, vào khoảng 10 giờ ngày 19/6/2026, khi tàu đang hành trình thì bị sự cố hỏng máy lai chân vịt, không thể hoạt động. Thuyền trưởng đã huy động các thuyền viên xuống hầm máy khắc phục. Trong thời gian khắc phục, thời tiết có gió và dòng chảy mạnh khiến tàu bị thả trôi ra ngoài ranh giới. Ngay sau khi sửa xong, thuyền trưởng phát hiện sự việc và đã nhanh chóng điều động tàu quay lại vùng biển được phép đánh bắt.

Tổ xác minh đã kiểm tra thực tế tại hầm máy, đối chiếu giấy phép khai thác, nhật ký khai thác và dữ liệu hành trình, khẳng định việc vượt ranh giới là có xảy ra.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Tổ xác minh nhận định: Tàu cá BTh-96994-TS đã vượt qua ranh giới phía ngoài vùng biển được phép khai thác. Tuy nhiên, nguyên nhân là do sự cố kỹ thuật khách quan, thuyền trưởng không có hành vi cố ý vượt ranh giới và đã chủ động đưa tàu quay trở lại ngay sau khi khắc phục sự cố.

Căn cứ khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 và 2025 quy định về các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, UBND Đặc khu Phú Quý đã thống nhất: Thuyền trưởng “thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng” nên khép hồ sơ, không xử lý vi phạm hành chính.

Đây là một trong những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác giám sát hành trình tàu cá, góp phần thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho ngư dân khi gặp sự cố bất khả kháng trên biển./.