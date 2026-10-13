Lâm Đồng xác minh phản ánh dạy thêm và các khoản thu đầu năm học

Người dân phản ánh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa) thu 500.000 đồng/học sinh để mua tivi

Phản ánh về dạy thêm liên quan đến giáo viên tại 6 trường gồm: THCS Bình An - Hải An (xã Hải Ninh); THCS Phan Văn Trị (Phường 1 Bảo Lộc); Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường La Gi); Tiểu học - THCS Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt); Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Nam Gia Nghĩa) và Tiểu học Tân Hà 1 (xã Tân Hà Lâm Hà).

Về các khoản thu đầu năm học, người dân phản ánh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Trường Xuân) thu 500.000 đồng/học sinh để làm mái vòm; Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa) thu 500.000 đồng/học sinh để mua tivi. Ngoài ra, còn có phản ánh về tiền giữ xe học sinh tại Trường THCS Chí Công - Phan Rí Cửa (xã Phan Rí Cửa) và tiền vệ sinh lớp học, tiền phù hiệu tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Lương Sơn).

Liên quan đến phản ánh về khoản thu làm mái vòm, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, địa phương đã yêu cầu Trường Tiểu học Lê Đình Chinh báo cáo vụ việc.

Theo báo cáo của nhà trường, đến thời điểm báo cáo, trường chưa thu tiền phụ huynh để làm mái vòm. Ngày 2/10, nhà trường chỉ trao đổi, tham khảo nguyện vọng của phụ huynh về chủ trương này, không ấn định mức đóng góp. Hiệu trưởng cũng chỉ đạo không vận động phụ huynh, người dân đóng góp kinh phí dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh tính xác thực của từng phản ánh, kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện sai phạm. Kết quả kiểm tra phải được gửi về Sở trong tháng 10/2026 để tổng hợp, trả lời công dân.

Hiện các nội dung phản ánh đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.