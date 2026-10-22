Lâm Đồng xác lập quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt

(Ảnh minh hoạ: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đang triển khai các bước đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu “Festival Hoa Đà Lạt.”

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy hình ảnh lễ hội đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo nền tảng để phát triển thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ dự kiến được triển khai đến tháng 11/2026. Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã thông báo mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện tham gia thực hiện. Trọng tâm là nghiên cứu, tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận đối với các nhóm dịch vụ phục vụ sự kiện Festival Hoa Đà Lạt, qua đó xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng thương hiệu theo quy định.

Cùng với việc đánh giá khả năng bảo hộ, nhiệm vụ còn tập trung rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí và phương pháp chứng nhận đối với các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu; lập hồ sơ đăng ký, nộp đơn và theo dõi quá trình thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Các sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ gồm báo cáo tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ; bộ tiêu chí chứng nhận; bản đồ khu vực địa lý vùng diễn ra Festival Hoa đáp ứng yêu cầu đăng ký; quy chế sử dụng nhãn hiệu và bộ hồ sơ đăng ký theo quy định pháp luật. Đây là những cơ sở cần thiết để từng bước hình thành cơ chế quản lý thương hiệu thống nhất, minh bạch, bảo đảm việc sử dụng nhãn hiệu phù hợp với mục tiêu và giá trị mà lễ hội hướng đến.

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tài sản trí tuệ gắn với hình ảnh, uy tín và bản sắc của tỉnh Lâm Đồng. Khi được bảo hộ theo quy định, thương hiệu sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để quản lý việc sử dụng, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, gây nhầm lẫn hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lễ hội.

Bên cạnh đó, bảo hộ thương hiệu còn góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm, dịch vụ gắn với Festival Hoa Đà Lạt, tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng tham gia phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại. Qua đó, thương hiệu lễ hội không chỉ được phát huy trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn có thể trở thành nguồn lực phục vụ quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng.

Gắn bảo hộ thương hiệu với việc giữ gìn bản sắc lễ hội

Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức định kỳ mà còn là thương hiệu gắn liền với hình ảnh Đà Lạt – xứ sở ngàn hoa. Qua các kỳ tổ chức, lễ hội góp phần giới thiệu vẻ đẹp của các loài hoa, nghề trồng hoa, cảnh quan đô thị và nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên đến du khách trong nước và quốc tế.

Những không gian trưng bày hoa, mô hình hoa nghệ thuật, xe hoa, các tuyến phố rực rỡ sắc màu và tiểu cảnh được bố trí tại những địa điểm công cộng đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của lễ hội. Đặc biệt, sự tham gia của người dân, nhà vườn, làng hoa, doanh nghiệp và các tổ chức địa phương giúp Festival Hoa Đà Lạt trở thành hoạt động cộng đồng, nơi bản sắc và sức sáng tạo của người dân được thể hiện thông qua những sản phẩm, không gian hoa đặc sắc.

Hơn 3.000 tác phẩm hoa, bonsai, cây kiểng, non bộ tiểu cảnh tham gia Triển lãm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt năm 2024. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Trong quá trình phát triển, việc đổi mới nội dung và hình thức tổ chức là cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, yếu tố hoa vẫn cần giữ vai trò trung tâm, tạo nên sự khác biệt của Festival Hoa Đà Lạt so với các sự kiện văn hóa, giải trí được tổ chức tại những địa phương khác.

Vì vậy, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cần được đặt trong mối liên hệ với chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu lễ hội lâu dài. Bên cạnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý, việc duy trì chất lượng tổ chức, phát huy giá trị cảnh quan, đổi mới nghệ thuật sắp đặt và tăng cường sự tham gia của cộng đồng cũng là những yếu tố quan trọng để thương hiệu giữ được sức hấp dẫn.

Những hoạt động truyền thống có thể tiếp tục được duy trì, đồng thời đổi mới cách thể hiện thông qua việc lựa chọn giống hoa, thiết kế không gian trưng bày, xây dựng các tuyến tham quan và giới thiệu câu chuyện về nghề trồng hoa, làng hoa cùng con người Đà Lạt. Sự kết hợp giữa bản sắc đặc trưng và sáng tạo trong tổ chức sẽ góp phần tạo nên những trải nghiệm có giá trị, giúp du khách ghi nhớ hình ảnh lễ hội.

Phát huy giá trị thương hiệu gắn với phát triển du lịch

Theo định hướng tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt, Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc.” Chương trình hướng đến sự kết hợp giữa thế mạnh về hoa với các hoạt động âm nhạc, văn hóa và giải trí, qua đó mở rộng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Theo kế hoạch được nêu, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 dự kiến có 11 chương trình chính và 25 hoạt động hưởng ứng. Các nội dung gắn với bản sắc lễ hội gồm Không gian hoa, Phiên chợ rau hoa, Phố trà, cà phê và đặc sản địa phương, cùng các hoạt động triển lãm hoa, cây cảnh.

Việc liên kết các hoạt động này có thể tạo thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ thưởng lãm hoa, khám phá không gian nghệ thuật đến mua sắm sản vật, thưởng thức cà phê và tìm hiểu đặc sản địa phương. Qua đó, lễ hội không chỉ thu hút du khách đến tham dự các chương trình chính mà còn góp phần kéo dài thời gian tham quan, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm cơ hội phát triển cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Để phát huy hiệu quả thương hiệu, việc tổ chức các hoạt động cần chú trọng chất lượng không gian công cộng, tính thẩm mỹ của các công trình hoa và khả năng kết nối giữa những điểm tham quan. Du khách cần có điều kiện dạo bước, khám phá, chụp ảnh và trải nghiệm không khí lễ hội trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, thay vì chỉ tập trung vào một số chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Diễu hành xe đạp hoa tại đêm nghệ thuật Bế mạc Festival hoa Đà Lạt 2024. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt sẽ góp phần tạo cơ sở cho quá trình quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu một cách bài bản. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào việc xây dựng quy chế sử dụng rõ ràng, bảo đảm chất lượng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia.

Khi được quản lý và khai thác phù hợp, thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt có thể trở thành cầu nối giữa giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng và hoạt động du lịch của địa phương. Đây cũng là cơ hội để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đồng thời tạo điều kiện để người dân và cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Việc Lâm Đồng triển khai các bước xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt không chỉ nhằm bảo vệ một tên gọi gắn với sự kiện, mà còn hướng đến gìn giữ uy tín, bản sắc và giá trị kinh tế của lễ hội.

Khi công tác bảo hộ được triển khai đồng bộ với định hướng phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng tổ chức và phát huy vai trò cộng đồng, Festival Hoa Đà Lạt sẽ có thêm nền tảng để khẳng định dấu ấn riêng, quảng bá hình ảnh Đà Lạt-xứ sở ngàn hoa và góp phần thúc đẩy du lịch Lâm Đồng phát triển bền vững./.