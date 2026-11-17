Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tiến độ thực hiện trong thời gian qua

Chiều 17/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tổ công tác) chủ trì họp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan.

Buổi họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và tiến độ thực hiện trong thời gian qua.

Đại diện các sở, ngành tham dự tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tư pháp thông tin, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chủ trì hoàn thiện hồ sơ, theo dõi tiến độ từng VBQPPL trên sơ đồ Gantt của từng sở, ngành.

Đến ngày 13/11/2026, toàn tỉnh đã xử lý 1.223/1.514 VBQPPL, đạt trên 80% kế hoạch. Số 291 văn bản còn lại đang tiếp tục được các cơ quan, đơn vị xử lý.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành báo cáo tình hình triển khai công tác rà soát, xử lý VBQPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách. Các đơn vị tập trung làm rõ tiến độ hoàn thiện hồ sơ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh, các nội dung còn tồn đọng trong quá trình xử lý.

Nhiều giải pháp tháo gỡ, cam kết thời gian hoàn thành đối với từng nhóm VBQPPL cũng được các cơ quan, đơn vị đề xuất, nhằm bảo đảm tiến độ chung theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Dương Tín Hòa báo cáo tiến độ xử lý các VBQPPL thời gian qua

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ tổng rà soát, xử lý VBQPPL theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan khi đã chủ động rà soát, xác định lộ trình và cam kết thời gian hoàn thành đối với các văn bản còn tồn đọng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ, các mốc thời gian đã cam kết trong xử lý các văn bản còn tồn đọng

Các sở, ngành nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ, các mốc thời gian đã cam kết trong xử lý các VBQPPL. Việc hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và phấn đấu xử lý dứt điểm toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2026 cần được tập trung nghiêm túc. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Đối với Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, tập trung phát huy vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác. Đơn vị chủ động theo dõi, đôn đốc và thường xuyên đối chiếu kết quả thực hiện so với tiến độ đã cam kết của từng cơ quan. Đối với những trường hợp chậm trễ phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Văn Diêu góp ý hoàn thiện các VBQPPL tại cuộc họp

Sở Tư pháp quan tâm kiểm soát chất lượng văn bản, rà soát toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định. Công tác phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành khẩn trương tổ chức lấy ý kiến theo quy định, rút ngắn tối đa thời gian xử lý, phải bảo đảm chất lượng và tính pháp lý của VBQPPL cần được thực hiện nghiêm túc.