Lâm Đồng: Xã Quảng Tân kiểm tra, xác minh các trường hợp lấn chiếm đất đai tại một số Tiểu khu

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Theo Quyết định, tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất, việc xây dựng công trình đối với các trường hợp có dấu hiệu lấn, chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép tại các Tiểu khu 1525, 1537, 1538; xác định đối tượng, hành vi, thời điểm vi phạm và các nội dung có liên quan.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, tổ tiến hành lập biên bản theo đúng trình tự, thủ tục, tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Tổ được sử dụng con dấu của UBND xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm./.