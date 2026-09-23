Lâm Đồng xả lũ 6 hồ xuống vùng hạ du

Hồ Sông Quao có mực nước dâng cao vào ngày 23/9. (Ảnh: Tài)

Theo đó, hồ Suối Đá (xã Hồng Sơn và Hàm Thuận Bắc) đang có mực nước hồ ở cao trình +46m. Dự báo trong thời gian tới, khu vực thượng nguồn hồ chứa tiếp tục có mưa với cường độ lớn, khả năng lưu lượng về hồ sẽ tăng cao.

Nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động cắt giảm lũ cho vùng hạ du, hồ Suối Đá điều tiết nước với lưu lượng 3 đến 5m³/s; sau đó, tùy thuộc lưu lượng đến hồ và tình hình hạ du sẽ tăng lưu lượng lên từ 5 đến 20m³/s.

Hồ Sông Quao có mực nước dâng cao vào ngày 23/9. (Ảnh: Tài)

Mực nước hồ Ba Bàu (xã Hàm Thạnh) ở cao trình +41m, lưu lượng nước về hồ khoảng 84m³/s. Để bảo đảm an toàn công trình và chủ động cắt, giảm lũ cho vùng hạ du, hồ Ba Bàu sẽ vận hành mở 5 cửa tràn với lưu lượng nước khoảng 112 đến 150m³/s.

Hồ Lòng Sông (xã Tuy Phong và Liên Hương) mực nước ở cao trình +73m và xả lũ xuống hạ du dự kiến ở mức từ 30 đến 150m³/s. Khu vực hồ chứa nước Đu Đủ (xã Hàm Thuận Nam) có mưa lớn; hồ sẽ mở tràn từ 2 đến 5m3/s; sau đó, tùy vào lượng nước và tình hình hạ du sẽ tăng lưu lượng lên từ 5 đến 10m3/s.

Mực nước hồ Sông Quao dâng cao vào ngày 23/9. (Ảnh: Tài)

Hồ chứa nước Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc) liên tục có mưa, mực nước ở cao trình +88m và còn đang tiếp tục tăng. Lưu lượng nước của hồ Sông Quao điều tiết xuống hạ du từ 10 đến 50m³/s; sau đó, tùy thuộc lưu lượng đến hồ và tình hình hạ du sẽ tăng lưu lượng lên từ 50 đến 100 m³/s.

Hồ Sông Khán (xã Hàm Thuận Bắc) có mực nước cao trình +105m, vận hành điều tiết nước xuống hạ du dự kiến ở mức từ 2 đến 20m³/s.

Hồ Sông Khán đang có mực nước cao. (Ảnh: Tài)

Để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra đối với nhân dân khu vực ảnh hưởng, Công ty đề nghị các xã, phường thông báo kịp thời đến nhân dân vùng hạ du các hồ biết tình hình và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn.