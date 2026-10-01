Lâm Đồng: Xã La Dạ tăng cường đầu tư hạ tầng

Ngành điện kéo lưới về vùng núi. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Đầu tư chiếu sáng

Trước đây, nhiều khu vực nông thôn vùng cao ở xã La Dạ chưa có điện chiếu sáng công cộng. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội, cũng như việc nâng cao đời sống người dân. Người dân phải dựa vào các nguồn điện tạm thời để đi lại.

Nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương và ngành điện, xã La Dạ dần hiện thực hóa mục tiêu tất cả thôn vùng cao có điện đường. Tuyến đường ĐT.714 đoạn qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 12km. Trong đó, đoạn qua trung tâm xã La Dạ đã được đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng chiều dài khoảng 5.690m với kinh phí 2 tỷ đồng.

Nhiều đèn chiếu sáng được lắp đặt. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Điện chiếu sáng góp phần bảo đảm an toàn giao thông về đêm, an ninh trật tự trên địa bàn. Cho nên, việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ĐT.714 đoạn qua xã là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh và thúc đẩy các hoạt động kinh tế-dịch vụ, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Trong năm qua, Ủy ban nhân dân xã La Dạ đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình điện nông thôn. Nhiều dự án được triển khai với mục tiêu đưa điện đến các tuyến đường trên địa bàn xã La Dạ. Đó như là một minh chứng rõ ràng về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Ánh sáng điện không chỉ thắp sáng khắp bản làng, thay đổi diện mạo vùng cao mà còn mở ra nhiều cơ hội để người dân phát triển kinh tế, du lịch, thoát nghèo bền vững.

Mở rộng nước sạch

Không chỉ điện, nước sạch là nhu cầu thiết yếu, gắn liền với sức khỏe và đời sống của người dân. Do địa hình đồi núi, dân cư phân tán, nhiều hộ dân chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, khe, suối. Vào mùa khô, nguồn nước thường thiếu hụt, người dân phải đi xa để tìm nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Tại xã La Dạ, hệ thống cấp nước đang từng bước được mở rộng từ tỉnh lộ ĐT.714 theo các tuyến đường bê tông, đưa nguồn nước sinh hoạt đến gần hơn với các tổ tự quản ở thôn La Ngà. Những năm qua, địa phương được quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Đến năm 2023, nhà máy cấp nước được đưa vào hoạt động, từng bước xây dựng mạng lưới đường ống về khu dân cư.

Đưa nước sạch đến nhiều nhà. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Đáng chú ý, các tuyến ống đang tiếp tục được nối dài từ ĐT.714 theo những tuyến đường bê tông vào các tổ tự quản ở thôn La Ngà, trong đó có tuyến đường dẫn vào khu vực đập Đa Tri An. Việc mở rộng mạng lưới giúp nhiều hộ dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch thuận tiện, an toàn và ổn định hơn. Có nước sạch tại nhà, người dân chủ động hơn trong ăn uống, tắm giặt, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe; đồng thời có thêm thời gian lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, người dân cần sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ đường ống, giữ gìn vệ sinh môi trường và kịp thời thông báo khi phát hiện sự cố. Các tổ tự quản tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động bà con cùng bảo vệ và sử dụng hiệu quả hệ thống cấp nước. Thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện, mở rộng mạng lưới đến các khu vực chưa được đấu nối, nhất là những hộ dân ở xa tuyến ống chính, sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh và thúc đẩy phát triển bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã La Dạ.

Từ tuyến đường tỉnh ĐT.714 đến những tuyến đường bê tông vào thôn La Ngà, những đường ống nước đang từng bước nối dài, đưa nguồn nước sạch đến gần hơn với từng gia đình, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, văn minh và bền vững.