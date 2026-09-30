Lâm Đồng: Xã La Dạ mở lớp trồng nấm cho nông dân

Tham dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Anh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Dạ; ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, giảng viên hướng dẫn cùng nhân dân có nhu cầu học tập, áp dụng mô hình trồng nấm trên địa bàn xã.

Theo đó, xã La Dạ tổ chức khai giảng lớp trồng nấm khóa I năm 2026 với sự hỗ trợ kinh phí của địa phương. Lớp học có 23 học viên, thời gian đào tạo nghề 45 ngày, nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Anh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phát biểu. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Xã La Dạ nhận thấy nghề trồng nấm là hướng đi phù hợp với đặc thù địa phương, vốn đầu tư ban đầu không quá lớn, tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn, thời gian thu hoạch nhanh. Lớp học hướng dẫn những kiến thức cơ bản và kỹ thuật cần thiết trong quá trình trồng nấm, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, xử lý giá thể, kỹ thuật cấy giống, chăm sóc đến thu hoạch sản phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Anh Toàn cho biết, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một trong những chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước quan tâm duy trì thực hiện trong nhiều năm, ưu đãi đặc biệt đối với đối tượng chính sách để nông dân có kỹ năng nghề, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống.

Nhiều nông dân tham dự khai giảng. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Thông qua lớp học, người dân có thêm kiến thức thực tiễn để chủ động áp dụng mô hình trồng nấm tại hộ gia đình, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần đa dạng hóa các mô hình sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã.

Giảng viên tập huấn cho nông dân (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Trong thời gian tới, xã La Dạ tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững.