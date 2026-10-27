Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Nam xây dựng nhà cho hộ nghèo

Lãnh đạo xã khởi công xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VÂN NAM)

Những mái nhà được khởi công không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Cụ thể, xã sửa chữa nhà cho bà Phan Thị Thanh (thôn Nam Trung), bà Bùi Thị Thiêm (thôn Lập Hòa) và ông Trần Văn Bình (thôn Minh Thành); xây mới nhà cho bà Nguyễn Thị Huệ (thôn Lập Vinh).

Bốn căn nhà, bốn hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung niềm vui khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Bởi một mái nhà vững chắc không chỉ là nơi che nắng, tránh mưa mà còn là điểm tựa để mỗi gia đình vun đắp cuộc sống, nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Với các hộ, sự giúp đỡ không chỉ góp phần tạo dựng nơi ở an toàn hơn mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo xã làm lễ khởi công. (Ảnh: VÂN NAM)

Để những mái ấm nghĩa tình được hình thành, xã đã tích cực vận động, kết nối các nguồn lực từ Ban Chỉ đạo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng sự chung tay đóng góp của gia đình và người thân. Mỗi sự hỗ trợ, dù bằng vật chất hay tinh thần, đều góp phần vun đắp hy vọng, giúp các gia đình có thêm điều kiện cải thiện nơi ở, vơi bớt khó khăn và an tâm lao động, sản xuất.

Lãnh đạo xã khởi công xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VÂN NAM)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Thuận Nam cho biết, chăm lo cho người nghèo không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân. Những căn nhà được xây mới, sửa chữa là kết quả của sự đồng lòng, chung sức, thể hiện tinh thần nhân ái và truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”. Qua đó, các gia đình được tiếp thêm động lực để từng bước ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, kết nối các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.