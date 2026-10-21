Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Nam tăng cường đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam Nguyễn Minh Hoàng (áo xanh) khảo sát tình hình xã hội tại cơ sở. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực thiết thực gồm: Bổ sung, điều chỉnh địa điểm lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn năm 2025-2035; phân khai kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất Trường trung học cơ sở Hàm Thuận Nam (trụ sở chính); phân khai kinh phí đầu tư, sửa chữa hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn xã; giao biên chế cán bộ, công chức năm 2026 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung trình tại kỳ họp. Các ý kiến cơ bản thống nhất với các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, toàn bộ đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam Nguyễn Minh Hoàng phát biểu. (Ảnh: HOÀNG VÂN)

Việc thông qua các nghị quyết tạo cơ sở để địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách; hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, văn hóa, thể thao; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện công tác bố trí nhân sự theo quy định.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của xã trong năm 2026 và những năm tiếp theo.