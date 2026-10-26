Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc phấn đấu giảm nghèo đa chiều còn 3,26%

Nhiều nông dân sản xuất lúa, phát triển cánh đồng mẫu lớn. (Ảnh: THUẬN THANH)

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo hai chuẩn nghèo (chuẩn 2021-2025 và chuẩn 2026-2030).

Năm 2026, phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 0,86% (ước giảm 60 hộ); tỷ lệ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,03% theo chuẩn nghèo đa chiều 2021-2025.

Đường Tổ 8 thôn Hàm Trí được đầu tư làm mới. (Ảnh: THUẬN THANH)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã đang triển khai khảo sát nhu cầu nhận hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã, nhằm phối hợp rà soát, xây dựng lại dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các chính sách dân tộc trên địa bàn được xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; tập trung vào các chính sách đối với người có uy tín, an sinh xã hội, giáo dục, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, chăm lo đời sống và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vẫn còn lớn trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế.

Nhiều nông dân sản xuất lúa. (Ảnh: THUẬN THANH)

Để các tiêu chí đạt đến cuối năm 2026, Ủy ban nhân dân xã giao Phòng Kinh tế xã tổ chức rà soát, đánh giá thực chất hiện trạng theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và Sổ tay hướng dẫn nhằm xác định rõ từng tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, mức độ thiếu hụt, nhu cầu nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2026, các đơn vị phải hoàn thành việc lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án theo quy định để làm căn cứ phân bổ vốn chi tiết; đồng thời triển khai các bước tiếp theo để thực hiện thanh toán và giải ngân vốn theo quy định.