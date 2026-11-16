Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc nâng cao pháp luật cho người dân

Công an tuyên truyền cho học sinh. (Ảnh: THANH THANH)

Năm 2026, xã Hàm Thuận Bắc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, xã chú trọng lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các hội nghị, cuộc họp tại cơ sở và các phong trào thi đua của địa phương.

Toàn xã hiện có 10 tuyên truyền viên pháp luật tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở. Trong năm, xã đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Thông qua hội nghị, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên được cập nhật, củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, xã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải trên địa bàn. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, toàn xã còn 6 tổ hòa giải với 43 hòa giải viên, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và thành phần theo quy định. Tính đến ngày 31/10, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 24/24 vụ việc, trong đó hòa giải thành 24/24 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Hàm Thuận Bắc đã tổ chức các hoạt động với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Công an phối hợp nhà trường tuyên truyền học sinh. (Ảnh: THANH THANH)

Bên cạnh đó, xã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện như Trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, lồng ghép trong các hoạt động công vụ của công chức, viên chức, tiếp công dân và các phong trào thi đua do địa phương phát động; Quân sự xã, Công an xã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam huy động sự tham gia đầy đủ. Các trường học lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ về an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống ma túy xâm nhập học đường cho học sinh.

Nhiều bảng tuyên truyền gắn trước trường học. (Ảnh: THANH THANH)

Hội liên hiệp Phụ nữ xã có 40 buổi sinh hoạt định kỳ tại các chi/tổ hội, thu hút 3.874 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập các nghị quyết, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Luật mới được thông qua có hiệu lực trong năm 2026. Hội Nông dân xã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua sinh hoạt chi hội và các kênh mạng xã hội, với hơn 3.260 lượt hội viên tiếp cận thông tin.

Công an tuyên truyền tại trường học. (Ảnh: THANH THANH)

Công an xã đã tổ chức hơn 30 cuộc tuyên truyền tại các thôn và trường học, tập trung vào các nội dung về an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn trên không gian mạng; trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy và ký cam kết thực hiện.

Bên cạnh đó, công an xã đã tổ chức ra mắt các mô hình dân vận khéo, mô hình bảo đảm an ninh, trật tự và chuyển đổi số, tiêu biểu như: “An toàn không gian mạng, vững vàng chuyển đổi số”; “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng”; “Camera giám sát an toàn, trật tự”; “Hỗ trợ nhóm người tái hòa nhập cộng đồng”; “3 cùng với thanh niên”; mô hình vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngoài ra, công an xã đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, qua đó phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với khoảng 2.139 lượt người tham dự; phát hành hơn 2.500 tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết tranh chấp đất đai, thực hiện nếp sống văn minh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Hội Phụ nữ xã đã ra mắt 2 mô hình "Chi hội số" với 35 thành viên tại thôn Lâm Giang và Thuận Hòa; phối hợp tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho 150 hội viên.

Học sinh đặt câu hỏi cho cán bộ tuyên truyền. (Ảnh: THANH THANH)

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chậm. Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tế của một số hòa giải viên trong công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa phát huy hiệu quả; các doanh nghiệp khi có khó khăn, vướng mắc rất ít khi có yêu cầu sự hỗ trợ pháp lý từ cơ quan quản lý nhà nước. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, một bộ phận người dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các văn bản pháp luật.

Trụ sở thôn lắp bảng tuyên truyền để người dân thuận lợi tiếp cận thông tin. (Ảnh: THANH THANH)

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục rà soát, đánh giá, lựa chọn những mô hình phù hợp, cách làm hiệu quả và các điển hình tiêu biểu để biểu dương, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của xã, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân ở cơ sở, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành pháp luật. Ngoài ra, địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, thanh thiếu niên và các đối tượng cần hỗ trợ tiếp cận thông tin pháp luật; chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế tại địa phương.