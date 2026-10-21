Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Hưởng được nhiều chính sách

Sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường. Trong đó, người dân tộc thiểu số được bảo đảm các điều kiện học tập và hưởng được các chính sách theo quy định của Nhà nước.

Toàn xã có khoảng 800 học sinh dân tộc thiểu số đang học cấp: Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở hoàn thành lớp học đạt khá cao, tỷ lệ chuyên cần bình quân đạt hơn 97%. Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục được duy trì bền vững.

Đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ về học tập, rèn luyện, tâm lý và điều kiện học tập để các em có cơ hội phát triển toàn diện.

Các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhiều chính sách. (Ảnh: THANH HUỆ)

Ủy ban nhân dân xã cho biết, các cơ sở giáo dục, trưởng thôn và tổ chức có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống thông tin cơ sở, buổi họp phụ huynh và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi và trách nhiệm của học sinh, cha mẹ học sinh; đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện và phương thức chi trả theo từng chính sách. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh thực hiện các thủ tục liên quan bảo hiểm y tế, xác nhận thông tin, hoàn thiện hồ sơ và phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Nhiều hoạt động cho các em học sinh. (Ảnh: THANH HUỆ)

Đối với các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thuộc nhóm đối tượng chính sách khác, địa phương phối hợp rà soát để hướng dẫn tiếp cận các chế độ hỗ trợ phù hợp theo quy định, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc lập hồ sơ trùng lặp.

Các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số được hưởng gồm: theo quy định của Trung ương là áp dụng Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh dân tộc thiểu số thuộc thôn đặc biệt khó khăn được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%; chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của tỉnh Bình Thuận (cũ).

Cần sự hỗ trợ thêm nghiệp vụ

Theo Ủy ban nhân dân xã, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách học sinh thuộc diện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức hướng dẫn hồ sơ, tổng hợp nhu cầu và thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đối với chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách hỗ trợ khác, Ủy ban nhân dân xã phối hợp cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện hưởng, đối chiếu hồ sơ và tổng hợp danh sách theo quy định; trường hợp chính sách không phát sinh đối tượng thì tổng hợp, báo cáo rõ nguyên nhân.

Các học sinh tham dự lễ chào cờ. (Ảnh: THANH HUỆ)

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội, giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư, hỗ trợ về sinh kế, cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo nghề và các dịch vụ thiết yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lớn.

Một số người dân tộc thiểu số còn hạn chế về điều kiện kinh tế, trình độ tiếp cận thông tin và khả năng tự tổ chức sản xuất; việc chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sinh kế bền vững còn chậm.

Tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số đã được thực hiện tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện trong học tập. (Ảnh: THANH HUỆ)

Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã còn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi khối lượng công việc liên quan các Chương trình mục tiêu quốc gia tương đối lớn, đòi hỏi phải thường xuyên theo dõi, tổng hợp, kiểm tra và báo cáo.

Bà Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc cho biết, trước đây, học sinh dân tộc thiểu số của xã được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của tỉnh Bình Thuận (cũ), hiện nay Nghị quyết này đã bị bãi bỏ và thay thế bằng Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND không áp dụng cho học sinh mẫu giáo, phổ thông gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập của học sinh trên địa bàn.

Xã đề nghị các sở, ngành tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số.