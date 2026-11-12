Lâm Đồng: Xã Hàm Tân tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ công

Xã Hàm Tân mở lớp tập huấn đồng bào dân tộc thiểu số về tiếp cận dịch vụ công. (Ảnh: THÚY VÂN)

Chuyển đổi số mang lại cơ hội cho cộng đồng dân tộc miền núi tiếp cận các dịch vụ và nguồn thông tin mới, cũng như tạo ra các cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế. Việc sử dụng công nghệ số cần đi kèm với việc bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư của cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ về việc lạm dụng thông tin cá nhân.

Do đó, các đơn vị tạo cơ sở dữ liệu chính quyền liên quan đến dân tộc miền núi và vùng kinh tế khó khăn để theo dõi, đánh giá và quản lý các hoạt động phục vụ cộng đồng này. Phát triển ứng dụng và hệ thống thông tin để quản lý các chương trình, dự án và nguồn lực dành cho dân tộc miền núi và vùng kinh tế khó khăn.

Nhiều người tham dự lớp tập huấn. (Ảnh: THÚY VÂN)

Bên cạnh đó, cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo về sử dụng công nghệ số cho cán bộ, đặc biệt là những người làm việc với dân tộc miền núi và vùng kinh tế khó khăn. Phát triển các ứng dụng và nền tảng kỹ thuật số nhằm cung cấp thông tin hữu ích, dịch vụ y tế, giáo dục và hỗ trợ phát triển kinh tế cho cộng đồng.

Khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân và tổ chức trong cộng đồng có thể phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ số mới. Phát triển các trung tâm cộng đồng số để cung cấp các truy cập tới các dịch vụ số cũng như đào tạo trực tuyến và cơ hội kinh doanh qua mạng cho đối tượng dân tộc.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: THÚY VÂN)

Khởi tạo và lưu trữ cơ sở dữ liệu tài nguyên tri thức và nội dung số địa phương đặc biệt phát triển những cơ sở dữ liệu về văn hóa truyền thống cộng đồng dân tộc. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đặc thù với người dân tộc nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, quảng bá văn hóa truyền thống bản sắc dân tộc thúc đẩy thành những động lực cạnh tranh.

Thúc đẩy phát triển du lịch tăng cường quảng bá các loại hình du lịch phù hợp với bản sắc, văn hóa dân tộc vừa thúc đẩy kinh tế địa phương. Tăng cường phổ cập Internet phủ sóng 4G, 5G với các địa bàn dân tộc và các vùng đặc biệt khó khăn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng số kết hợp với bản sắc truyền thống.