Lâm Đồng: Xã Hàm Liêm luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp ký kết hợp tác đầu tư. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo Ủy ban nhân dân xã Hàm Liêm, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của địa phương. Do đó, xã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để các doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Tại hội nghị, xã lắng nghe những ý kiến trao đổi thẳng thắn, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp. Qua đó, địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Những ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Tập đoàn QHC ký với quỹ AMBH (Công ty AMBH Holding PTE LTD). (Ảnh: THANH HẢI)

Tại hội nghị, Công ty cổ phần Tập đoàn QHC ký với quỹ AMBH (Công ty AMBH Holding PTE LTD) đầu tư 5 dự án với số vốn 500 triệu USD để hợp tác phát triển trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao lương và nhóm dược liệu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong đó, tại xã Hàm Liêm, Công ty cổ phần Tập đoàn QHC triển khai 2 dự án với số vốn khoảng 200 triệu USD.

Nhiều doanh nghiệp tham gia hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, địa phương mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các quy định có liên quan; quan tâm chăm lo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về phía địa phương, xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, phân loại từng nội dung, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.