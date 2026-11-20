Các học viên được đào tạo nghề. (ẢNH: HUYỀN VY)

Theo kế hoạch, năm 2026, xã giải quyết việc làm cho 850 lao động và đào tạo nghề cho 83 lao động nông thôn. Kết quả đạt được góp phần tạo thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, giảm tình trạng thiếu việc làm, đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, xã Đức Linh tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao kết quả giải quyết việc làm; tăng cường thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu. Đồng thời, địa phương phối hợp các cơ quan chuyên môn và đơn vị dịch vụ việc làm tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động trên địa bàn.

Các đơn vị mở lớp đào tạo nghề cho người dân. (ẢNH: HUYỀN VY)

Để đạt được kết quả này, xã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, người dân về phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm

Bên cạnh đó, địa phương kịp thời cung cấp cho người lao động thông tin về thị trường lao động, xu hướng ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật lao động, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, bền vững.

Người dân tham dự lớp học. (ẢNH: HUYỀN VY)

Ngoài ra, xã tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động; tạo điều kiện để người lao động, nhất là thanh niên, người khuyết tật, phụ nữ... tiếp cận thông tin về việc làm và thị trường lao động. Qua đó, giúp người lao động định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, nhà đầu tư kết nối phối hợp xã thu thập, kịp thời nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cung cấp, quảng bá thông tin về nguồn lao động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Ngân hàng Chính sách xã hội Đức Linh cũng triển khai các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách xã hội.

Các học viên thực tập nấu ăn. (ẢNH: HUYỀN VY)

Bên cạnh đó, ban điều hành các thôn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến địa phương tư vấn, tuyển dụng lao động, góp phần hỗ trợ những người chưa có việc làm tìm được công việc phù hợp với nhu cầu.