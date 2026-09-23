Lâm Đồng: Xã Đức An làm việc với các nhóm chuyên gia về quản lý hóa chất nông nghiệp

UBND xã Đức An làm việc với các nhóm chuyên gia tư vấn của dự án tài trợ về giảm thiểu và quản lý hóa chất nông nghiệp trong chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã

Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia, có đồng chí Võ Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức An; đồng chí Lê Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Đức An thông tin khái quát về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung vào thực trạng sử dụng, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Lãnh đạo xã Đức An tại buổi làm việc

Đức An là địa bàn có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu và một số cây ăn quả. Trong quá trình sản xuất, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn là một trong những giải pháp được người dân áp dụng để phòng trừ sâu bệnh. Tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn xã chưa có hệ thống điểm thu gom chuyên biệt và đồng bộ đối với loại chất thải này. Một bộ phận người dân chưa có thói quen thu gom đúng quy định, còn tình trạng vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực sản xuất, sông, suối; một số hộ tự xử lý bằng hình thức đốt tại vườn. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường và hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn, UBND xã Đức An đang xây dựng phương án tổ chức các điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp triển khai. Địa phương cũng đề xuất nghiên cứu hỗ trợ xây dựng các bể chứa, điểm thu gom tại những vị trí phù hợp, thuận tiện cho người dân đưa bao bì sau sử dụng đến đúng nơi quy định.

Theo đánh giá của địa phương, với địa bàn rộng và diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, nhu cầu về các điểm, bể thu gom là rất cao, dự kiến cần hơn 1.000 bể chứa để từng bước hình thành mạng lưới thu gom phù hợp tại các khu vực sản xuất.

Các nhóm chuyên gia tư vấn trao đổi, khảo sát thực tế và làm rõ thêm những khó khăn, nhu cầu của địa phương trong quản lý hóa chất nông nghiệp

Tuy nhiên, nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế, khó có khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư. Vì vậy, xã Đức An mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ dự án và các tổ chức liên quan, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm do chất thải thuốc bảo vệ thực vật.

Tại buổi làm việc, các nhóm chuyên gia tư vấn trao đổi, khảo sát thực tế và làm rõ thêm những khó khăn, nhu cầu của địa phương trong quản lý hóa chất nông nghiệp. Đây là cơ sở để các bên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất và đặc điểm địa bàn xã Đức An./.