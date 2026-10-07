Lâm Đồng: Xã Đức An khởi công xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đồng chí Trần Mạnh Hùng- Bí thư Đảng ủy xã Đức An và đồng chí Điều Grơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham dự Lễ khởi công xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Đức An

Dự lễ khởi công có ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An; ông Điểu Grơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của xã cùng đại diện cấp ủy, chi bộ các thôn, bon có hộ được hỗ trợ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi công

13 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà trong đợt này thuộc các thôn 5, thôn 7, Đắk Kual 5, Đắk Tiên và các bon Bu Bu Boong, Đắk N’Drung. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí 780 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Mạnh Hùng chúc mừng các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở; đồng thời đề nghị các hộ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, chủ động huy động thêm nguồn lực để xây dựng nhà bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An mong muốn, sau khi có nơi ở ổn định, các hộ tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí 780 triệu đồng

Đại diện các hộ được hỗ trợ, ông Đỗ Quyết Như bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp cùng các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo mà còn tạo động lực để các gia đình ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.