Lâm Đồng: Xã Đam Rông 2 phát hiện, xử lý các điểm khai thác khoáng sản trái phép

Một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đam Rông 2

Theo kết quả rà soát của địa phương, trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2026, trên địa bàn xã Đam Rông 2 đã phát hiện 03 vị trí có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Ngay sau khi phát hiện, UBND xã Đam Rông 2 đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp cùng Công an xã, các lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ và thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Cùng với việc xử lý các vụ việc đã phát hiện, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tái diễn hoặc phát sinh mới hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, mất an ninh trật tự mà còn tác động trực tiếp đến tài nguyên đất, nguồn nước và hệ sinh thái rừng - nền tảng cốt lõi cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững. Việc xã Đam Rông 2 chủ động rà soát, báo cáo và xử lý là bước đi quan trọng nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý tài nguyên, giữ đất sạch, nước sạch cho phát triển nông nghiệp xanh.

Động thái này diễn ra ngay sau Hội nghị phối hợp giữa 03 xã Tà Đùng, Đam Rông 1 và Đam Rông 2 ngày 15/9/2026 về tăng cường quản lý dân cư, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ rừng vùng giáp ranh, cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

UBND xã khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp liên xã, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái pháp luật, góp phần giữ vững môi trường sinh thái phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương./.