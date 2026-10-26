Lâm Đồng: Xã Bắc Bình gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm để phát triển du lịch

Các tiết mục văn nghệ tổ chức tại thôn Phan Hòa. (Ảnh: QUANG VINH)

Ngày 24/10, chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

Đặc biệt, các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống Chăm mang đến những sắc màu văn hóa độc đáo, giới thiệu vẻ đẹp trang phục dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình còn lồng ghép tiểu phẩm tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, vận động các hộ gia đình chủ động tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật.

Những tiết mục của đồng bào Chăm. (Ảnh: QUANG VINH)

Theo Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình, chương trình nằm trong chuỗi kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 theo hướng bền vững, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội.

Đề án phát triển du lịch cộng đồng nhằm phát huy giá trị lợi thế tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, góp phần giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa, nhất là văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đề án khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực đặc trưng của địa phương, bảo đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Những tiết mục của đồng bào Chăm. (Ảnh: QUANG VINH)

Địa phương tập trung phát triển du lịch cộng đồng với xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng kinh tế nông thôn, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; hỗ trợ khả năng tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ công cho khu vực nông thôn, đưa du lịch cộng đồng trở thành một trong những sản phẩm du lịch chính của phường, từ đó định vị thương hiệu du lịch cộng đồng trên bản đồ du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Đến năm 2030, xã Bắc Bình phấn đấu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng mang nét đặc trưng riêng của địa phương, tăng cường vai trò của người dân tại địa phương trong việc quản lý và hưởng thụ từ du lịch, phát triển hạ tầng gắn với bảo tồn văn hóa, môi trường.