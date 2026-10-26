Lâm Đồng: Xã Bắc Bình đầu tư làm mới nhiều đường nông thôn

Đường nội đồng Chà Vầu liên thôn Phan Hiệp đến thôn Phan Hòa. (Ảnh: BÌNH MINH)

Thời gian qua, tuyến đường Chà Vầu liên thôn Phan Hiệp đến thôn Phan Hòa; các tuyến đường giao thông, cống thoát nước tại các thôn (Hòa Thuận, Phan Hiệp, Bình Thủy, Bình Liêm và Phan Rí Thành) xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của người dân, cũng như canh tác, thu hoạch tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa. Bên cạnh đó, đường này dẫn vào làng của đồng bào dân tộc Chăm.

Với sự nỗ lực chính quyền địa phương đã làm việc với các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bố trí vốn đầu tư các tuyến đường hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương; giữ gìn vệ sinh môi trường; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trong những ngày qua, thời tiết mưa gió thất thường, công trường thi công đường nội đồng Chà Vầu dài hơn 6km với tổng số với hơn 19 tỷ đồng đang tranh thủ thi công để bảo đảm tiến độ hoàn thành sớm. Dự án khởi công vào cuối tháng 7. Đến nay, tuyến đường đã trải bê-tông mặt 900m, phối đá dăm được 4km, tiến độ đạt 60%.

Lãnh đạo xã khởi công đường nội đồng Chà Vầu liên thôn Phan Hiệp đến thôn Phan Hòa. (Ảnh: BÌNH MINH)

Tháng 8, dự án nâng cấp hệ thống giao thông, thoát nước các tuyến đường được khởi công có mức đầu tư 19 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến thiết kế là 3.490m, gồm 13 tuyến. Cụ thể, thôn Bình Thủy có tuyến số 1 dài 1.018m; thôn Phan Hiệp có tuyến số 2 dài 780m, tuyến số 3 dài 144m, tuyến số 4 dài 388m, tuyến số 5 dài 152m, tuyến số 6 dài 94m, tuyến số 7 dài 93m; thôn Phan Rí Thành có tuyến số 8 dài 99m; thôn Hòa Thuận có tuyến số 9 dài 523m, tuyến số 10 dài 141m, tuyến số 11 dài 160m, tuyến số 12 dài 126m và tuyến số 13 dài 66m.

Các đơn vị khởi công tuyến đường. (Ảnh: BÌNH MINH)

Các công trình được thiết kế quy cách đường giao thông nông thôn cấp A, với vận tốc thiết kế 30km/giờ. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp cho việc vận chuyển, đi lại của người dân thuận tiện mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy tạo lập không gian sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Đường nội đồng Chà Vầu liên thôn Phan Hiệp đến thôn Phan Hòa. (Ảnh: BÌNH MINH)

Nhìn tuyến đường sắp hoàn thiện với khuôn mặt đầy phấn khởi vui mừng, ông Bá Đình Tâm (người uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm) chia sẻ, trước kia, nhiều tuyến đường nông thôn phải chờ kinh phí của cấp huyện (trước đây) phân bổ nên rất lâu. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp hoạt động, xã đã phân bổ kinh phí, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường, nạo vét kênh mương nội đồng. Nhờ vậy, hơn một năm nay, đời sống của người dân được quan tâm hơn so với trước kia.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình kiểm tra tiến độ thi công. (Ảnh: BÌNH MINH)

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình cho biết, hiện nay, cán bộ cấp xã, thôn đi đến từng ngõ, gõ cửa tận nhà để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, chủ động nắm bắt thực tế đời sống, vận động người dân nhằm hóa giải việc khó thành dễ, đồng hành cùng người dân trong triển khai các chủ trương, chính sách.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, xã yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, vật lực, thi công đúng thiết kế, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình.

Đối với đơn vị giám sát tổ chức giám sát công trình đúng theo quy định và thường xuyên phối hợp Ban Giám sát cộng đồng kiểm tra quá trình thi công để công trình đạt chất lượng tốt nhất.

Đối với cơ quan, ban ngành, thôn và địa phương có liên quan tích cực phối hợp đơn vị thi công, tạo điều kiện thuận lợi để thi công hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng để sớm đưa công trình phục vụ nhu cầu nhân dân.