Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập tại Lâm Đồng đang có những chuyển biến tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 1.040/1.263 cơ sở nhà, đất, nâng tỷ lệ hoàn thành từ 74,1% lên 82,34%, tăng 110 cơ sở so với kỳ báo cáo trước.

Trong số các cơ sở đã được xử lý, có 836 cơ sở được giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng; 204 cơ sở hoàn thành cho thuê.

Với kết quả này, Lâm Đồng vươn lên vị trí thứ 9/34 tỉnh, thành phố về công tác xử lý tài sản công dôi dư, tăng 3 bậc so với kỳ báo cáo trước.

Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập tại Lâm Đồng đang được các cấp, ngành khẩn trương triển khai.

Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh Lâm Đồng được hình thành sau sáp nhập 3 tỉnh cũ, kéo theo số lượng lớn cơ sở nhà, đất cần rà soát, bố trí, sắp xếp lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá, kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương trong thời gian qua.

Tuy nhiên, việc xử lý phải bảo đảm cả tiến độ lẫn hiệu quả sử dụng, tuân thủ quy định pháp luật, tránh chạy theo số lượng.

Không chỉ có chuyển biến trong quản lý tài sản công, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Lâm Đồng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Tính đến ngày 19/11/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 29.946 tỷ đồng, tăng 422 tỷ đồng so với tuần trước, tương đương gần 87% dự toán HĐND tỉnh giao.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, toàn tỉnh đã xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kết thúc theo dõi 318/365 dự án, đạt 87,12% kế hoạch, tăng 25 dự án so với kỳ báo cáo trước.

Tổng vốn đầu tư của các nhóm dự án đã cập nhật hơn 218.000 tỷ đồng, với tổng diện tích đất hơn 18.000ha.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng có chuyển biến khi toàn tỉnh đã thực hiện hơn 13.478 tỷ đồng, đạt gần 64% kế hoạch vốn, tăng hơn 350 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

Ở lĩnh vực y tế, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đạt gần 76%; tổng số lượt khám sức khỏe trên địa bàn ước đạt 95%.

Công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 cũng đang được các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai.

Dù các chỉ tiêu có nhiều tín hiệu khả quan, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc vẫn rất lớn.

Các sở, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tình trạng dồn việc vào cuối năm.

Đối với đầu tư công, các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, yêu cầu nhà thầu tăng cường thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp".

Khối lượng hoàn thành đến đâu phải thực hiện quyết toán đến đó, tránh để tồn đọng vào cuối tháng, cuối năm.

Công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng chú trọng sau sáp nhập.

Với các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn vướng mắc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát, phân nhóm để có phương án xử lý cụ thể, ưu tiên những nội dung thuộc thẩm quyền và sớm đưa dự án đủ điều kiện vào vận hành.

Tỉnh cũng tập trung khai thác các nguồn thu, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu xây dựng, đẩy nhanh cấp phép các mỏ khoáng sản có tính khả thi để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 ở mức cao nhất.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác chuẩn bị Festival Hoa, các hoạt động cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 cũng cần được triển khai chủ động, bảo đảm môi trường, an ninh trật tự và an toàn cho người dân, du khách.