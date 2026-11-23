Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nổi bật là kết quả sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư

Ngày 23/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, những tuần gần đây, với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu vui.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Đó là tăng trưởng kinh tế tiếp tục được tăng tốc, đạt nhiều con số tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Tiếp đó, phải kể đến kết quả trong thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Với một địa phương được sáp nhập từ 3 tỉnh cũ, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư tại Lâm Đồng cực kỳ lớn. Nếu không có lộ trình khoa học, không có sự quyết tâm, quyết liệt, tỉnh không thể đạt được kết quả như hiện tại chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kết quả đó được minh chứng qua thu hút đầu tư, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được tháo gỡ, xử lý vướng mắc triệt để.

Các đồng chí: Võ Ngọc Hiệp (bên trái),Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh (bên phải), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp

Lĩnh vực du lịch có sự tăng trưởng cao, với lượng khách tăng kỷ lục thời điểm gần đây. Hoạt động y tế, giáo dục cơ bản bảo đảm tiến độ...

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhưng các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là. Thời gian của năm 2026 còn lại 36 ngày, trong khi khối lượng nhiệm vụ, áp lực còn rất lớn.

"Tất cả phải quyết tâm, đồng lòng để kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả cao nhất. Các sở, ngành, đơn vị rà soát lại tất cả chỉ tiêu của đơn vị mình. Quá trình thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát từng thời điểm, tránh tình trạng để dồn công việc vào cuối năm", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo.

Các đồng chí: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (ngoài cùng bên phải); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (ở giữa); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út (ngoài cùng bên trái) tham dự cuộc họp

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong tuần 46, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục tăng tốc và ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong số các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng là tỷ lệ hoàn thành, xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý triệt để 1.040/1.263 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng 836 cơ sở; còn lại 204 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp

So với kỳ báo cáo trước, tổng số cơ sở nhà, đất được xử lý triệt để đã tăng thêm 110 cơ sở, đưa tỷ lệ hoàn thành toàn tỉnh từ 74,1% lên 82,34%. Với kết quả này, Lâm Đồng đã vươn lên vị trí thứ 9/34 tỉnh, thành về công tác xử lý tài sản công dôi dư (tăng 3 bậc so với kỳ báo cáo trước).

Cùng với kết quả sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư, đến 19/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 29.946 tỷ đồng, tăng 422 tỷ đồng so với tuần trước và đạt gần 87% dự toán HĐND tỉnh giao.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Toàn tỉnh có 318/365 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã xử lý, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kết thúc theo dõi, đạt 87,12% kế hoạch, tăng 25 dự án so với kỳ báo cáo trước. Tổng vốn đầu tư theo các nhóm dự án đã cập nhật hơn 218.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất hơn 18.000 ha.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng có những chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân hơn 13.478 tỷ đồng, đạt gần 64% tổng kế hoạch vốn, tăng hơn 350 tỷ đồng so kỳ báo cáo trước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn

Tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đạt gần 76%, nâng tổng số lượt khám sức khỏe trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 95%. Công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang được các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị tập trung phân tích, báo cáo phương án điều hành, triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026. Trong đó, nhiều nội dung được đề cập như: tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu để phục vụ các dự án; tăng cường quyết toán khối lượng thi công ngay khi hoàn thành, tránh để dồn đến cuối năm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương về tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất

Lĩnh vực về xác định giá đất, tăng nguồn thu sử dụng đất, thuê đất; tăng cường đưa các dự án đã tháo gỡ khó khăn sớm đi vào vận hành; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm … cũng được các đơn vị tập trung thảo luận.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phối hợp với địa phương quyết tâm giải phóng mặt bằng phục vụ bàn giao cho một số dự án

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương trong thời gian tới, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương về tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất. Nhiều khoản thu phải được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở cấp xã, phường, nhất là nguồn thu do tỉnh giao về cho các đơn vị.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út trao đổi về công tác tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu xây dựng thực hiện dự án

Đối với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các sở, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê tỉnh để cung cấp dữ liệu đầu vào. Trên cơ sở đó, cơ quan thống kê đánh giá sát kết quả ước thực hiện trong tháng 11 và tháng 12/2026.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chủ đầu tư vào cuộc quyết tâm giải phóng mặt bằng phục vụ bàn giao cho một số dự án. Vấn đề vật liệu xây dựng phục vụ dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu cần tăng cường giới thiệu các đơn vị khai thác những mỏ khoáng sản có tính khả thi.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh chương trình kích cầu du lịch, chuẩn bị lễ hội Festival Hoa

Việc tăng cường phối hợp giữa người đứng đầu các đơn vị trong hoàn thiện cấp phép các mỏ khoáng sản cần đẩy mạnh, nhằm đáp ứng nguồn vật liệu kịp thời cho các dự án, nhất là công trình trọng điểm, mang tính cấp bách.

Về công tác kích cầu du lịch, tổ chức Festival Hoa, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, tổ chức họp báo, quảng bá, ấn định ngày khai mạc.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc lưu ý các đơn vị đẩy nhanh làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Hoạt động chỉnh trang hồ Xuân Hương, ánh sáng, môi trường, an ninh trật tự… cần chỉn chu để phục vụ lễ hội. Công tác chuẩn bị cho những lễ hội cuối năm, hoạt động vui Xuân đón Tết Nguyên đán năm 2027 cần chủ động triển khai.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, không cho phép chúng ta chậm trễ.

Trước hết, về tăng trưởng kinh tế, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Thống kê tỉnh để cung cấp chính xác dữ liệu đầu vào, từ đó, ước con số sát thực tiễn, phù hợp với tiềm năng, dư địa của tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phải quyết tâm phấn đấu thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao nhất

Về thu ngân sách Nhà nước, Sở Tài chính, Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường phối hợp địa phương rà soát tất cả nguồn thu, sắc thuế, đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Trong đó, các đơn vị ưu tiên tập trung nguồn thu từ lĩnh vực đất đai.

Thời gian không cho phép chúng ta chậm trễ. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 quyết tâm phấn đấu thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các chủ đầu tư phối hợp địa phương vào cuộc quyết tâm trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tại các công trình, dự án, chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu tăng cường "3 ca, 4 kíp", hoàn thành tới đâu, quyết toán khối lượng tới đó, không dồn đến cuối tháng mới quyết toán.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý các chủ đầu tư phối hợp địa phương vào cuộc quyết tâm trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Về lĩnh vực tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, phân nhóm xử lý, sớm đưa các dự án đi vào vận hành.

Quá trình thực hiện phải quyết tâm trên tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau". Nội dung nào thuộc thẩm quyền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách chủ động phương án giải quyết. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để bàn bạc hướng tháo gỡ triệt để.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, đối với công tác sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất dôi dư, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý hiệu quả. Quá trình thực hiện phải bảo đảm song song giữa số lượng và chất lượng, cũng như tuân thủ quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, ngoài nhiệm vụ trước mắt thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027 cần được chủ động kế hoạch ngay từ bây giờ.

Từ hoạt động an sinh xã hội; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đến an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm... phải được bảo đảm an toàn cho mọi người dân, du khách trên địa bàn.