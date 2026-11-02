Lâm Đồng: Vùng núi Nam Thành bứt phá xây dựng nông thôn mới

Xã Nam Thành chú trọng phát triển giao thông để thúc đẩy kinh tế. (Ảnh: TUỆ THƯ)

Đầu tư hạ tầng là đòn bẩy phát triển

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã Nam Thành đã hoàn thành 7/10 tiêu chí. Để tiếp tục hành trình nâng cao chất lượng phát triển, hệ thống chính trị của địa phương đang dồn lực hoàn thiện các chỉ tiêu còn lại, trong đó trọng tâm là hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn.

Nhiều tuyến đường được nâng cấp, sửa chữa khang trang. (Ảnh: TUỆ THƯ)

Xác định giao thông và hạ tầng kỹ thuật là nền tảng cốt lõi, xã Nam Thành tập trung hiện đại hóa mạng lưới đường bộ và hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu trên địa bàn. Trên tổng số 263 tuyến đường với chiều dài 144km, địa phương tiếp tục đẩy mạnh bê tông hóa giao thông nông thôn và đường nội đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Thành khóa I quyết tâm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, phấn đấu đạt 100% tỷ lệ km đường đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh việc bê-tông hóa đường nội đồng phục vụ sản xuất, xã đang tập trung triển khai tuyến đường Đa Kai-Rô Mô kết nối trực tiếp vào cao tốc Dầu Giây-Tân Phú. Tuyến giao thông huyết mạch này sẽ tạo động lực phát triển công nghiệp-dịch vụ, đưa Nam Thành trở thành điểm kết nối giao thương quan trọng của khu vực.

Trường học được đầu tư bài bản. (Ảnh: TUỆ THƯ)

Mới đây, công trình đèn chiếu sáng công lộ trên tuyến đường ĐH Mê Pu-Đa Kai (đoạn từ ngã ba Bà Vê đến cầu Be, thôn Đa Kai 8) chính thức đưa vào vận hành, mang lại sự thuận tiện và an toàn cho người dân. Bí thư Đảng ủy xã Nam Thành Trần Cao Thùy cho biết, việc kiên cố hóa đường nội đồng và mở rộng hệ thống kênh mương thủy lợi không chỉ giúp nông dân chủ động tưới tiêu, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa các thôn, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.

Bên cạnh giao thông, dự án cấp nước sạch tập trung với tổng chiều dài 161km đường ống, đang hoàn thành hơn 79km còn lại. Hiện tỷ lệ hộ dân lắp đặt thủy kế và sử dụng nước sạch tập trung đạt hơn 45%. Địa phương đang tích cực vận động nhân dân nâng tỷ lệ này lên 70% vào năm 2030.

Định hình thủ phủ nông sản

Sở hữu diện tích tự nhiên hơn 20.178ha, trong đó hơn 90% là đất nông nghiệp phì nhiêu, Nam Thành định hướng trở thành vùng trọng điểm về cây ăn trái và rau củ quả đặc sản. Đón đầu làn sóng nông nghiệp sạch, xã đã quy hoạch Khu nông nghiệp thực nghiệm công nghệ cao quy mô 28ha tại Đồng Cầu Đỏ. Đây là quỹ đất sạch do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, sẵn sàng giao cho nhà đầu tư ứng dụng công nghệ nhà màng, tưới tự động và nhân giống cấy mô.

Nam Thành có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn. (Ảnh: TUỆ THƯ)

Hiện nay, kinh tế tập thể của xã phát triển năng động với 5 hợp tác xã hoạt động hiệu quả gồm: sầu riêng Rô Mô, Mê Pu, nông nghiệp Sùng Nhơn, Thành Thành Công và dâu tằm Sùng Nhơn. Toàn xã có 10 sản phẩm OCOP. Trong đó, sản phẩm gạo Thượng Điền đạt chuẩn 4 sao; 9 sản phẩm đạt 3 sao gồm: sầu riêng Rô Mô, sầu riêng Tà Pứa, sầu riêng Đồi Lồ Ô, hạt sen tươi Tường Lam, bánh tráng Đỗ Gia, dầu đậu phộng Lê Thông, yến sào cao cấp Thiên Phú, yến chưng trà hoa vàng sấy thăng hoa Thiên Phú và gốm sứ gia dụng Tuhu.

Đặc biệt, “Dự án tổ yến trà hoa vàng oxy-bền vững trong sức khỏe và dinh dưỡng” của Công ty trách nhiệm hữu hạn CN Healthy food Đa Kai đã nhận giải khuyến khích cấp tỉnh về sản phẩm đổi mới sáng tạo, truy xuất nguồn gốc và đăng ký sở hữu trí tuệ. Xã cũng đã đăng ký với tỉnh thực hiện thêm 7 sản phẩm OCOP mới, đang chờ phân bổ kinh phí và hướng dẫn đánh giá.

Lãnh đạo xã tặng quà cho các trẻ em trong dịp Trung thu. (Ảnh: TUỆ THƯ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thành Đoàn Công Hòa cho hay, để khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, địa phương quy hoạch Chợ đầu mối nông sản quy mô 5,4ha tại thôn 10 và Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ kinh tế nông thôn gắn với Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp rộng 4,5ha tại thôn 2. Các khu vực này đóng vai trò là đầu mối thu mua, sơ chế, chiếu xạ và phân phối nông sản cho toàn vùng.

Rà soát lại quy hoạch phát triển công nghiệp, Nam Thành hiện có 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích 40ha. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông tại Cụm công nghiệp Mê Pu đã xuống cấp sau hơn 15 năm vận hành, còn Cụm công nghiệp Sùng Nhơn chưa được đầu tư hạ tầng nội bộ nên gặp khó khăn trong thu hút đầu tư. Trước thực tế đó, xã chủ động đề xuất điều chỉnh loại bỏ Cụm công nghiệp Sùng Nhơn ra khỏi phương án phát triển; đồng thời đề xuất thành lập mới Cụm công nghiệp Đa Kai. Vị trí mới này sở hữu lợi thế giao thông vượt trội khi kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc Dầu Giây-Tân Phú và Tân Phú-Bảo Lộc, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư sạch và hiện đại.

Ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thành cho biết, hướng tới năm 2030, xã Nam Thành phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 110 triệu đồng/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức tiếp cận và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Việc kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp-dịch vụ với nâng cao chất lượng nông nghiệp, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái sẽ là nền tảng vững chắc đưa Nam Thành phát triển bền vững.