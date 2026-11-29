Những ngày cuối năm, khắp các vùng chuyên canh từ Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà... đến phía Tây tỉnh, nông dân đang tất bật thu hái những vườn cà phê chín đỏ, kỳ vọng 1 mùa vụ bội thu sau 1 năm chăm sóc

Từ sáng sớm, khi sương còn phủ trên những triền đồi, không khí thu hoạch cà phê đã rộn ràng khắp các vùng chuyên canh của Lâm Đồng. Tiếng người gọi nhau, tiếng xe máy chở cà phê từ rẫy về sân phơi tạo nên nhịp điệu quen thuộc của mùa thu hoạch cuối năm

Những đôi tay thoăn thoắt lựa hái quả chín, hạn chế hái lẫn quả xanh để bảo đảm chất lượng cà phê sau thu hoạch

Những thanh niên khỏe mạnh thu hái cà phê trên những triền đồi tại xã Bảo Lâm 4. Mùa cà phê cũng là mùa người lao động có thêm việc làm tăng đột biến tại các xã có diện tích cà phê lớn. Nhiều người từ các địa phương lân cận đến nhận hái thuê, góp sức đưa cà phê về kho trước khi bước vào những đợt mưa cuối mùa

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, tổng diện tích cà phê hiện nay vượt 328.000 ha. Trong niên vụ 2026 - 2027, diện tích dự kiến cho thu hoạch khoảng 319.000 ha, với sản lượng ước đạt hơn 1,09 triệu tấn. Đây là nguồn nông sản quan trọng, tạo sinh kế cho đông đảo hộ dân và đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương

Bao cà phê tươi được gom lại ngay dưới tán cây, chuẩn bị chuyển ra khỏi rẫy. Công việc thu hái thường kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn

Mùa cà phê cũng là thời điểm nhiều lao động tại địa phương có thêm việc làm, tăng thu nhập. Tùy độ sai quả của vườn cây, chủ rẫy phải trả từ 1.800 - 2.500 đồng/kg cà phê tươi, có nơi lên đến 3.000 đồng/kg. Nếu thuê khoán theo ngày, mức công khoảng 300.000 - 350.000 đồng/người, bao gồm cơm nước

Với mức giá cà phê nhân xô khoảng 69.800 đồng/kg vào cuối tháng 11/2026, người trồng cà phê Lâm Đồng vẫn có lợi nhuận khá, dù giá đã giảm đáng kể so với đầu tháng. Với năng suất bình quân khoảng 3,5 - 6 tấn nhân/ha, mỗi hecta cà phê có thể mang lại doanh thu khoảng 244 - 419 triệu đồng/vụ

Sau khi trừ chi phí sản xuất, chăm sóc và thu hoạch, người nông dân vẫn có nguồn thu nhập tương đối ổn định, tạo động lực tiếp tục đầu tư vườn cây, nâng cao chất lượng và phát triển sản xuất bền vững

Đáng chú ý, giá cà phê nhân xô có những đợt giảm mạnh khi nguồn cung vụ mới tăng. Đến ngày 27/11, giá tham khảo tại khu vực Lâm Đồng khoảng 69.200 đồng/kg. Diễn biến này khiến nhiều nông hộ cân nhắc thời điểm bán, thay vì thu hoạch đến đâu bán ngay đến đó

Lâm Đồng đã có gần 119.000 ha cà phê được chứng nhận sản xuất bền vững theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Toàn tỉnh hình thành 67 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ với hơn 29.000 hộ nông dân tham gia, trên diện tích hơn 55.000 ha

Cà phê được trồng rộng khắp các vùng trong tỉnh Lâm Đồng, hình thành những vùng chuyên canh với đặc trưng riêng. Nếu Robusta tập trung ở các địa bàn truyền thống như Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà, Quảng Trực, Quảng Phú… thì Arabica phát triển tại những vùng có khí hậu mát mẻ, độ cao lớn như Cầu Đất và các khu vực lân cận Đà Lạt, ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển

Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có diện tích cà phê lớn, tập trung ở nhiều địa bàn thuộc Đắk Nông trước đây. Riêng khu vực này có hơn 135.000 ha cà phê, cây trồng đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của người dân ở nhiều xã, phường

Cà phê được trồng rộng khắp các vùng trong tỉnh, từ những vùng Robusta truyền thống ở Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà, Bảo Lâm đến những vùng Arabica có khí hậu mát mẻ ở Cầu Đất và các khu vực lân cận Đà Lạt. Mỗi vùng có điều kiện canh tác, đặc điểm sản phẩm riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng cho ngành cà phê Lâm Đồng

Quy mô vùng nguyên liệu lớn cũng kéo theo nhu cầu đáng kể về nhân công thu hái, vận chuyển, sân phơi, lò sấy và các cơ sở thu mua. Vào cao điểm mùa vụ, nhiều gia đình phải huy động người thân, thuê lao động hoặc tổ chức đổi công với các hộ lân cận để kịp thu hoạch

Với diện tích và sản lượng lớn, cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là một trong những ngành hàng có vai trò quan trọng đối với kinh tế nông nghiệp Lâm Đồng. Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là thu hoạch được nhiều mà còn phải nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hạt cà phê

Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân thu hái đúng độ chín, hạn chế tuốt cả chùm quả xanh để tránh ảnh hưởng chất lượng hạt và năng suất vụ sau. Cà phê sau khi thu hoạch cần được vận chuyển, sơ chế, phơi sấy kịp thời, bảo đảm độ ẩm và điều kiện bảo quản theo yêu cầu

Trên những triền đồi cà phê đang vào mùa thu hoạch, niềm vui của người nông dân trước những vườn cây sai quả vẫn hiện rõ. Những bao cà phê được đưa về sân phơi, những chuyến xe nối nhau chở nông sản về đại lý là hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm ở vùng đất cao nguyên

Với lợi thế vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước, cà phê không chỉ là một trong những cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng mà còn là nguồn thu nhập chính, tạo sinh kế ổn định cho nhiều gia đình ở các vùng nông thôn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang (xã Quảng Trực) xuống tận vườn hỗ trợ người dân thu hoạch cà phê niên vụ 2026. Hoạt động này giúp bà con bảo đảm sản lượng, ổn định thu nhập, đồng thời góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. (Ảnh: Đồn Biên phòng Đắk Dang)