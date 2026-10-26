Lâm Đồng: Vốn chương trình mục tiêu năm 2026 mới giải ngân 7,75%

Nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và công trình dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Nhằm khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra hàng loạt chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân gắn với hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay, nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 mới giải ngân được 198,3 tỷ đồng trong tổng số 835 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,72%. Trong tổng số 197 chủ đầu tư có tới 99 chủ đầu tư chưa giải ngân và 21 đơn vị đạt tỷ lệ dưới 10%. Tình hình đối với nguồn vốn giao trong năm 2026 thậm chí còn chậm hơn, tổng số vốn giải ngân mới đạt 64,1 tỷ đồng trên tổng số 827,8 tỷ đồng, tương đương 7,75%. Đáng chú ý, trong số 147 chủ đầu tư được giao vốn năm 2026, có đến 86 đơn vị vẫn chưa giải ngân.

UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi) thời gian qua chưa thực sự đồng bộ và quyết liệt. Việc giải ngân chậm ở nhiều đơn vị đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Trước thực trạng này, tại Công văn số 18024/UBND-NNMT ngày 20/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nghiêm túc phê bình các chủ đầu tư chậm trễ; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, dồn lực giải ngân hết nguồn vốn năm 2025 chuyển tiếp sang năm 2026. Đồng thời yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các đơn vị phải xây dựng văn bản cam kết tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tháng và cả năm 2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, theo dõi theo Thông báo số 1401/TB-UBND ngày 9/10/2026.

Đồng bào dân tộc Mông ở xã Quảng Sơn (tỉnh Lâm Đồng) phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Bên cạnh những đơn vị bị phê bình, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các địa phương dù được giao nguồn vốn lớn nhưng đã chủ động khắc phục vướng mắc, đạt tỷ lệ giải ngân tích cực như các xã: Bảo Lâm, Tà Đùng, Nhân Cơ, Tánh Linh và Cát Tiên 3.

Song song với nhiệm vụ giải ngân, tỉnh Lâm Đồng xác định công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm hàng đầu trong những tháng cuối năm. Theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1 - 1,5%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 - 3 %/năm.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Kế hoạch số 12182/KH-UBND ngày 27/7/2026, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phải gửi báo cáo sơ bộ trước ngày 1/11/2026 và báo cáo chính thức trước ngày 5/12/2026. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả chính thức trước ngày 15/12/2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đặc biệt lưu ý cấp ủy, chính quyền tại các địa bàn có tỷ lệ nghèo còn cao như: các xã Quảng Hòa, Phan Sơn, Quảng Trực, Tuy Đức, Quảng Tân, Tà Đùng, La Dạ, Sơn Điền, Hàm Thạnh, Tuy Phong và các xã vùng dân tộc thiểu số cần phân tích rõ từng nhóm nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ “trúng và đúng” đối tượng. Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, khách quan của số liệu rà soát.

Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tham mưu điều chỉnh các mục tiêu phù hợp sau khi Trung ương giao chỉ tiêu chính thức; đồng thời, chủ trì phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, kết quả giải ngân không chỉ tính bằng số tiền đã tiêu mà phải gắn liền với sản phẩm đầu ra, chất lượng công trình và mức độ cải thiện đời sống người dân. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương và phân bổ nguồn vốn trong các năm tiếp theo.