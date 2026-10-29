Lâm Đồng: Vi phạm pháp luật về lâm nghiệp diễn biến phức tạp

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có 430 vụ vi phạm, trong đó có 209 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại gần 36ha. (Ảnh: CHẤN HƯNG)

Thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức gần 1.200 cuộc tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chính sách khoán bảo vệ rừng được ký kết với hàng nghìn hộ gia đình và tổ chức tham gia, thực hiện trên diện tích hơn 300.000ha.

Tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp, đã có 372 vụ vi phạm đất đai, với tổng diện tích vi phạm hơn 86 ha trong 10 tháng của năm 2026.

Cùng với kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Từ ngày 11/12/2025 đến giữa tháng 10 năm nay, toàn tỉnh có 430 vụ vi phạm, trong đó có 209 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại gần 36ha rừng. Có 163 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 372 vụ vi phạm đất đai tại các khu vực lâm nghiệp, với tổng diện tích vi phạm hơn 86ha.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp nhưng tình hình vi phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nơi đang trở thành điểm nóng.

Sau một năm thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 30/9/2025, các lực lượng đã tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm tra và phối hợp xử lý vi phạm.

Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026, lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý 496 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 236 vụ phá rừng, với diện tích hơn 38ha.

Đối với vi phạm đất đai, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã chuyển cấp xã xử lý 524 vụ, liên quan hơn 185ha đất.

Theo đánh giá, hoạt động phối hợp đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên tại một số địa bàn vẫn chưa thường xuyên.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Quảng Sơn thực hiện cưỡng chế một số khu vực lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Việc trao đổi thông tin, theo dõi kết quả xử lý có lúc còn chậm. Một số chủ rừng chưa chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra hoặc phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Quy trình lập hồ sơ, xử lý vi phạm giữa các địa phương cũng chưa thống nhất...

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu xác định quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước tiên về việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm trên diện tích được giao.

Phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đang trở thành điểm nóng ở một số công ty lâm nghiệp, địa phương phía tây Lâm Đồng.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc xử lý thiếu đồng bộ.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát các điểm nóng, kịp thời phát hiện hành vi lấn chiếm đất rừng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những vụ việc đủ căn cứ phải được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, kể cả xử lý hình sự.

Các địa phương cần rà soát vụ việc tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý cụ thể.