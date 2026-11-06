Lâm Đồng vận hành linh hoạt các hồ chứa để ứng phó với El Nino

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 6/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết Sở vừa có công văn gửi chủ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi, nhà máy nước sinh hoạt và các xã, phường, đặc khu đề nghị triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện lớn, đa mục tiêu trên địa bàn như hồ Đơn Dương, hồ Đại Ninh, hồ Đồng Nai 3, hồ Hàm Thuận, hồ Buôn Tua Srah... xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt theo từng giai đoạn, đặc biệt trong cao điểm mùa khô (từ tháng 12/2026-4/2027).

Mục tiêu vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an toàn hệ thống điện và ưu tiên tích đủ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu liên quan tăng cường phối hợp với các nhà máy thủy điện để cân đối nhu cầu sử dụng, tích trữ nước giữa vùng chuyển nước và hạ du.

Đối với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi, Sở cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh chế độ vận hành cấp nước theo nhu cầu nước thực tế ngay trong mùa mưa năm 2026 để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao hiệu quả tích nước trong bối cảnh thiếu hụt lượng mưa.

Các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phù hợp khả năng tích trữ cuối mùa lũ của hồ chứa. Đặc biệt, phải ưu tiên cho các hồ chứa có nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt, bảo đảm việc cấp nước trong suốt thời gian mùa khô năm 2027.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị cung ứng nước sạch rà soát, đánh giá khả năng khai thác các giếng khoan dự phòng để sẵn sàng khai thác, cấp nước cho sinh hoạt của nhân dân khi xảy ra hạn hán, thiếu nước. Đồng thời, rà soát, chủ động tăng cường khả năng kết nối để hỗ trợ việc cấp nước giữa các vùng khi xảy ra hạn hán, thiếu nước sinh hoạt. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, các cơ sở y tế giáo dục, phòng cháy chữa cháy, phục vụ sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các nhu cầu thiết yếu khác.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã thông tin, hiện đang trong thời điểm mùa mưa nhưng lượng ở hầu hết các địa phương tỉnh Lâm Đồng sụt giảm nghiêm trọng.

Trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/10/2026 đến nay chỉ có mưa rải rác, lượng mưa trung bình ngày phổ biến dưới 10mm khiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn rất thấp và có nguy cơ giảm mạnh trong thời gian tới đây.

Hiện hầu hết các hồ thủy điện, thủy lợi thuộc các lưu vực sông Đồng Nai, sông Sêrêpốk đều chưa tích đủ dung tích thiết kế.

Liên quan đến chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán và thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nước và khả năng bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất cây trồng trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, tổng hợp những diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiếu nước đối với các loại cây trồng và xây dựng kế hoạch sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, chủ động thích ứng với ảnh hưởng của El Nino năm 2027./.