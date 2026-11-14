Lâm Đồng vận động doanh nghiệp du lịch hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 19/12 và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc diễn ra ngày 31/12 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo kế hoạch, Festival gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 11 và 12/2026. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19/12 và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc diễn ra ngày 31/12 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sở đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động hội viên tham gia tài trợ Festival; xây dựng các chương trình kích cầu, liên kết hàng không, vận tải, lưu trú, lữ hành và các khu, điểm du lịch để hình thành những gói sản phẩm hấp dẫn, giá cạnh tranh.

Các đơn vị kinh doanh du lịch được khuyến khích đăng ký chương trình khuyến mãi, tăng thêm dịch vụ, miễn giảm giá sản phẩm và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó, chú trọng các chương trình “ngày vàng”, “giờ vàng”, “tuần lễ vàng” hưởng ứng khai mạc và bế mạc Festival.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng băng rôn, phướn, panô, bảng thông tin điện tử; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Các đơn vị đăng ký chương trình kích cầu, khuyến mãi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Hoạt động nhằm huy động sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI thực sự trở thành lễ hội của toàn dân, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Lâm Đồng.