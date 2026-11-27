Chiều 27/11, tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình làm việc với Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang nhằm trao đổi tình hình phát triển ngành Công Thương, đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Tham dự chương trình, phía tỉnh Lâm Đồng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng Nguyễn Bá Út, các Phó Giám đốc, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và chi cục trực thuộc.

Phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương; cùng các Phó Giám đốc: ông Hoàng Đức Tiến, ông Trần Việt Thế, ông Nguyễn Văn Hậu, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, chi cục trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị

Phát huy lợi thế, mở rộng hợp tác liên vùng

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết, chương trình là dịp để ngành Công Thương hai địa phương trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, làm rõ hơn tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, từ đó xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong bối cảnh Tỉnh ủy và UBND hai tỉnh đang định hướng triển khai các chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, việc tăng cường phối hợp giữa hai Sở có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích tự nhiên hơn 24.230 km2, dân số gần 3,9 triệu người, kết nối ba vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Với không gian phát triển rộng lớn, địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, chế tạo, chuỗi công nghiệp bô xít, alumin, nhôm và năng lượng tái tạo.

Ban lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị.

Hạ tầng công nghiệp của tỉnh hiện có 15 khu công nghiệp với diện tích khoảng10.500 ha, trong đó 14 khu công nghiệp đang vận hành chính thức; 24 cụm công nghiệp với diện tích 770,64 ha, thu hút 221 dự án đầu tư thứ cấp. Về năng lượng, toàn tỉnh có 106 dự án nguồn điện đang hoạt động, tổng công suất khoảng 8.249,19 MW. Trong 11 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 5.355,4 triệu USD, tăng 5,07%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 186.862,2 tỷ đồng, tăng 19,94%.

Từ những lợi thế trên, Lâm Đồng xác định việc tăng cường hợp tác với Tuyên Quang sẽ mở thêm cơ hội kết nối vùng nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai địa phương.

Tiếp đó, ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, công nghiệp và thương mại của địa phương, đồng thời trao đổi những lĩnh vực có khả năng bổ trợ, kết nối với Lâm Đồng.

Ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tuyên Quang có diện tích tự nhiên gần 13.800 km², dân số gần 1,9 triệu người, với lợi thế về tài nguyên rừng, vùng nguyên liệu nông, lâm sản, khoáng sản và hệ thống cửa khẩu kết nối thị trường Trung Quốc. Tỉnh hiện có 3 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế cửa khẩu và 16 cụm công nghiệp. Hệ thống nguồn điện có 56 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện sinh khối đang vận hành, tổng công suất 1.366,8 MW.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út (trái) và ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Tuyên Quang tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh và qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 1.254,03 triệu USD, tăng 21,65%.

Theo định hướng hợp tác được đề xuất, Tuyên Quang và Lâm Đồng có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, Tuyên Quang có thế mạnh về lâm sản, nông sản ôn đới và cận nhiệt, khoáng sản, thủy điện, công nghiệp chế biến và kinh tế cửa khẩu; Lâm Đồng nổi bật với nông sản hàng hóa quy mô lớn, cà phê, chè, rau, hoa, trái cây, thủy sản, chế biến alumin, nhôm và năng lượng.

Sự khác biệt về vùng nguyên liệu, sản phẩm chủ lực và lợi thế giao thương tạo điều kiện để hai địa phương hợp tác theo chuỗi từ cung ứng nguyên liệu, chế biến, bảo quản, phân phối đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Ký kết hợp tác, kết nối doanh nghiệp mở rộng thị trường

Trên cơ sở trao đổi, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út và Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang ký bản ghi nhớ.

Theo nội dung ký kết, hai bên tập trung hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, quản lý tài nguyên địa chất và khoáng sản, thương mại cùng các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai địa phương ưu tiên liên kết sản xuất, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, đồ uống, vật liệu xây dựng, luyện kim, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp, thu hút đầu tư hạ tầng và triển khai các chương trình khuyến công.

Đối với lĩnh vực năng lượng, hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn công trình thủy điện; phát triển năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong lĩnh vực thương mại, hai Sở sẽ phối hợp tổ chức hội nghị kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và mặt hàng chủ lực của mỗi địa phương được xác định là nhóm hàng ưu tiên kết nối. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong phát triển logistics, thương mại điện tử, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ thương hiệu trên môi trường số.

Cùng với đó, hai Sở tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp hai tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại, tập trung kết nối tiêu thụ quả sầu riêng.

Công ty TNHH Ngọc Đường (tỉnh Tuyên Quang) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hiếu Tuyền (tỉnh Lâm Đồng) ký biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại.

Cụ thể, Công ty TNHH Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hiếu Tuyền, tỉnh Lâm Đồng thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến xuất khẩu và từng bước mở rộng thị trường Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, Công ty TNHH Ngọc Đường hỗ trợ kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu và xem xét bao tiêu sản phẩm phù hợp với năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hiếu Tuyền chủ động bảo đảm nguồn cung, chất lượng hàng hóa, hồ sơ sản phẩm và các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đóng gói, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc.

Hai doanh nghiệp dự kiến trong tháng 12/2026 phấn đấu thống nhất và ký hợp đồng thương mại cụ thể, xác định chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức giao nhận và thanh toán.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương hai tỉnh có hiệu lực từ ngày ký, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Hai bên thống nhất duy trì gặp mặt định kỳ mỗi năm một lần, luân phiên tại mỗi địa phương; đồng thời giao đầu mối chuyên môn theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Việc tăng cường hợp tác giữa hai Sở được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm, đóng góp vào phát triển ngành Công Thương theo hướng bền vững.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại hội nghị:

Ông Biện Tấn Tài (phải), Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

Các đại biểu Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út tại hội nghị.

Ông Trần Vũ Ngoan, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và bà Trịnh Thị Thanh, Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện lãnh đạo phòng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các phòng Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

Hợp tác ngành Công Thương giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào 5 nhóm nội dung gồm: công nghiệp, năng lượng, địa chất và khoáng sản, thương mại và các lĩnh vực hợp tác khác. Hai bên duy trì gặp mặt định kỳ mỗi năm một lần, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.