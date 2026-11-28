Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh Báo Lâm Đồng

Từ ngày 18 đến 21/11/2026, đoàn công tác thị trấn Yachiyo, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản do ông Mizugaki Masahiro, Chủ tịch Hội đồng thị trấn, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh địa phương đang tiếp tục kế thừa, duy trì và phát huy các thỏa thuận hợp tác giữa huyện Lạc Dương trước đây với Yachiyo, hướng đến những nội dung hợp tác thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã gặp gỡ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, phường Lang Biang - Đà Lạt, xã Lạc Dương; khảo sát một số cơ sở sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp chế biến, đồng thời tham quan Trường Đại học Đà Lạt và các điểm du lịch trên địa bàn.

Tại các buổi làm việc, hai bên trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp, tiềm năng và thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời thống nhất tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị, triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, từng bước mở rộng những lĩnh vực có khả năng mang lại hiệu quả thực tế.

Tạo cơ hội đưa nông sản địa phương đến thị trường Nhật Bản

Nông nghiệp và xúc tiến thương mại được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Trước đó, từ năm 2022, huyện Lạc Dương và Yachiyo đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội tiêu thụ nông sản.

Các sản phẩm từng được giới thiệu tại Nhật Bản gồm cà phê, rau, hoa, nấm hương, atisô, sản phẩm thổ cẩm, đan lát và mây tre truyền thống. Đáng chú ý, chương trình kết nối doanh nghiệp tháng 5/2023 đã ký kết 4 biên bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến tiêu thụ nông sản.

Thông qua kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản, sản phẩm cà phê chế biến của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại VOCO đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, với sản lượng duy trì khoảng 200 kg mỗi tháng. Đây là kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng của nông sản địa phương khi được kết nối với đối tác, thị trường và hệ thống phân phối phù hợp.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn Yachiyo đã khảo sát Langbiang Farm và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại VOCO tại xã Lạc Dương, trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến và năng lực cung ứng của các cơ sở. Hoạt động khảo sát góp phần cung cấp thêm thông tin thực tế, làm cơ sở để nghiên cứu khả năng mở rộng kết nối giao thương trong thời gian tới.

Theo định hướng hợp tác, Lâm Đồng sẽ ưu tiên những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh như cà phê Arabica, rau công nghệ cao, atisô và các sản phẩm OCOP chế biến sâu. Việc nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc được xem là điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu của thị trường Nhật Bản.

Hợp tác kỹ thuật, đào tạo và giao lưu văn hóa

Bên cạnh thương mại, hợp tác chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cũng được quan tâm. Trong năm 2024, chính quyền Yachiyo phối hợp với Tổ chức JICA khảo sát, xây dựng kế hoạch chuyển giao quy trình canh tác một số loại rau như bắp cải, cải thảo, súp lơ cho khoảng 100-150 hộ nông dân tại khu vực Đạ Sar và Đạ Nhim, nay thuộc xã Lạc Dương. Hoạt động hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực từng được triển khai thông qua chương trình đào tạo tiếng Nhật, tư vấn tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản. Tuy nhiên, do số lượng người đăng ký còn hạn chế, chương trình chưa đạt kết quả như kỳ vọng và đơn vị triển khai đã ngừng hoạt động tại địa phương từ tháng 4/2024. Đây là thực tế cho thấy các chương trình hợp tác cần được xây dựng sát với nhu cầu, điều kiện kinh tế và nguyện vọng của người dân.

Trong chuyến thăm lần này, đoàn Yachiyo cũng đến Trường Đại học Đà Lạt tìm hiểu cơ sở vật chất, năng lực đào tạo và trao đổi khả năng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, giao lưu sinh viên. Các hoạt động tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa bản địa, đời sống đồng bào dân tộc Cơ Ho tiếp tục góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa hai địa phương.

Việc duy trì các thỏa thuận hợp tác đã ký, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp và mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho Lâm Đồng. Trong đó, trọng tâm là phát huy lợi thế nông sản đặc trưng, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ quốc tế.

Từ những kết quả đã đạt được, quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng và Yachiyo đang có thêm nền tảng để phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế trong thời gian tới./.