Lâm Đồng và Mondulkiri thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030

Lực lượng chức năng hai bên duy trì nghiêm túc các hoạt động tuần tra song phương, bảo vệ hệ thống cột mốc, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới....

Nền tảng hợp tác toàn diện và thiết thực

Ngày 17/8/2026, tại tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của lãnh đạo hai địa phương – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Kong Kimny, Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 đã chính thức được ký kết. Để hiện thực hóa các cam kết này, ngày 16/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 17736/KH-UBND với phương châm hành động “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ban, ngành và địa phương.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh xoay quanh các trụ cột trọng tâm, bao gồm: phát triển kinh tế - thương mại, văn hóa - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, công tác biên giới, cũng như đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đột phá trong kinh tế biên mậu và nông nghiệp công nghệ cao

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển nông sản theo mùa qua lại khu vực cửa khẩu. Công tác phát triển thương mại biên giới được chú trọng thông qua việc duy trì hoạt động các chợ biên giới, nâng cấp hệ thống kho bãi, trung tâm logistics và tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đặc biệt, Lâm Đồng sẽ hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Mondulkiri, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến nông sản xuất khẩu. Hai bên cũng duy trì việc chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi và phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm dịch động, thực vật cũng như phòng chống dịch bệnh.

Gắn kết sâu sắc về văn hóa, y tế và giáo dục

Không chỉ dừng lại ở kinh tế, hợp tác văn hóa - xã hội là điểm sáng thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai tỉnh. Hằng năm, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xem xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và cán bộ tỉnh Mondulkiri đến học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong lĩnh vực y tế, các đoàn bác sĩ của Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới Mondulkiri, đồng thời hỗ trợ điều trị và trao tặng trang thiết bị y tế thiết yếu. Các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao, dạy tiếng nói của nhau cũng được triển khai nhằm bồi đắp tình đoàn kết cho thế hệ trẻ hai nước.

Xây dựng tuyến biên giới hòa bình và phát triển

Công tác quản lý biên giới luôn được hai tỉnh đặt lên hàng đầu. Lực lượng chức năng hai bên duy trì nghiêm túc các hoạt động tuần tra song phương, bảo vệ hệ thống cột mốc, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới (ma túy, buôn bán người, vũ khí...). Tinh thần đối thoại hữu nghị được đề cao nhằm giải quyết nhanh chóng các phát sinh từ cơ sở, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia.

Sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao từ chính quyền cùng nhân dân hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri trong giai đoạn 2026 – 2030 sẽ là nền tảng vững chắc để vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân vùng biên giới./.