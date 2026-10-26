Lâm Đồng và Hà Nội thắt chặt hợp tác sau 50 năm xây dựng Vùng kinh tế mới

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo hai địa phương cùng các thế hệ cán bộ, thanh niên tiền trạm và hơn 500 đại biểu, người dân.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026)

Hành trình nửa thế kỷ biến vùng đất hoang sơ thành đô thị nông thôn mới

Hơn 50 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước đã chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới, trong đó có Lâm Hà.

Chương trình văn nghệ trong lễ kỷ niệm

Từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, huyện Đức Trọng. Ngày 18/4/1976, đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban, tiếp theo là các tổng đội từ Hà Nội lần lượt nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên đã đem sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến cao nguyên, khởi đầu cho hành trình dựng xây.

Từ những vùng đất hoang sơ, Lâm Hà đã dần hình thành với đất đai sản xuất, trẻ em được đến trường, đời sống ổn định hơn. Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới.

Sau hơn nửa thế kỷ, Lâm Hà đã phát triển thành khu vực có kinh tế - xã hội khá của tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư, đến năm 2019, toàn bộ 14 xã của huyện đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày lễ kỷ niệm tại Vùng kinh tế mới Hà Nội ở tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, Hà Nội đã hỗ trợ Lâm Hà 32 công trình, dự án và 215 tỷ đồng từ năm 2011 đến 2020, tập trung vào giáo dục, y tế, giao thông và văn hóa. Hai địa phương cũng thường xuyên phối hợp trong lĩnh vực công thương, tổ chức hội nghị kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP.

Trong lĩnh vực văn hóa, Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và cử đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Lâm Đồng. Hội nghị quảng bá du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội vào tháng 8/2026 đã mở rộng kết nối giữa hai địa phương.

Mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết toàn diện năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, cùng các thế hệ cán bộ, thanh niên tiền trạm đã góp sức xây dựng quê hương trong suốt nửa thế kỷ qua.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ông Hồ Văn Mười cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh đã tăng trưởng 8,51%. Sau hợp nhất, Lâm Đồng có không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo, với nhiều tiềm năng cần được khai thác hiệu quả.

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản cũng như văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm hướng tới lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Về phía Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, những thành quả đạt được sau 50 năm là kết tinh từ tinh thần lao động, sự sẻ chia và tình cảm gắn bó giữa người dân hai địa phương. Bà cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong đầu tư, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn tại vùng kinh tế mới. Cùng với đó, hai địa phương cũng đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trước lễ kỷ niệm, lãnh đạo hai địa phương đã có buổi trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026 và những năm tiếp theo trên 8 lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ gắn bó và thúc đẩy phát triển bền vững.