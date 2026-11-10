Lâm Đồng: Va chạm với xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh, một người tử vong

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe bán tải khiến một tài xế tử vong.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe bán tải tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 9/11, tại Km 1939+850 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 5, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) anh Đ.Ph.L (SN 1973, ngụ xã Quảng Tín) điều khiển xe bán tải biển số 48C-075.xx lưu thông theo hướng từ Lâm Đồng đi TP Đồng Nai. Khi xe bán tải chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 15H-326.01 kéo theo rơ-moóc biển số 15RM-102.xx do tài xế Đào Xuân Chính (SN 1984, trú TP Hải Phòng) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến anh L bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại Trung tâm Y tế Đắk R’lấp. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.