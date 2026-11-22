Ngày 22/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra trên đường Phan Chu Trinh, thuộc thôn 16, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng khiến hai thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường hai xe máy va chạm khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h12 ngày 21/11, xe máy biển số 49E1-206.76 do Tr. L.T.T (17 tuổi, ngụ xã Kiến Đức) điều khiển lưu thông trên đường Phan Chu Trinh. Cùng thời điểm, xe máy biển số 48AA-269.45 do Ng.T.Th (19 tuổi, ngụ xã Kiến Đức) điều khiển, chạy cùng chiều theo hướng từ đường Hồ Chí Minh vào đường Phan Chu Trinh.

Khi đến đoạn đường trên, hai xe va chạm. Cú va khiến cả hai phương tiện lao về phía trước, văng vào lề đường. Hai người điều khiển bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk R’lấp cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp lên tuyến trên để điều trị. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo camera an ninh của người dân ghi lại, trước khi xảy ra tai nạn, hai xe di chuyển song song, có tiếng rú ga. Khi qua khúc cua, hai xe va vào nhau rồi lao về phía trước, người và phương tiện văng vào lề đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Va chạm giữa hai xe máy, hai thanh niên bị thương. (Video: Camera nhà dân)