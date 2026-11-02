Lâm Đồng ủy quyền giải quyết thôi việc đối với công chức

UBND tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc giải quyết thôi việc đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong biên chế được giao

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5130/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thôi việc đối với công chức. Động thái này nhằm tăng tính chủ động cho các cơ quan trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giải quyết thôi việc đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong biên chế được giao.

Việc ủy quyền được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29/7/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định cho thôi việc đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tại Lâm Đồng, thẩm quyền này thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 cho phép Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND cùng cấp.

Lâm Đồng ủy quyền cho thôi việc công chức giúp các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh chủ động xử lý công việc đối với công chức thuộc phạm vi quản lý trực tiếp

Theo Sở Nội vụ, việc ủy quyền là cần thiết trong thời gian tỉnh chưa ban hành quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức mới. Cơ chế này giúp các đơn vị chủ động xử lý công việc đối với công chức thuộc phạm vi quản lý trực tiếp.

Yêu cầu này càng đặt ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo lộ trình biên chế năm 2026. Theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 24/9/2026 và Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 30/9/2026, số biên chế từ ngày 31/12/2026 giảm so với giai đoạn trước đó. Các cơ quan, đơn vị đang xây dựng phương án sắp xếp nhân sự, trong đó có giải quyết thôi việc đối với công chức theo nguyện vọng.

Quyết định số 5130/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026. Người đứng đầu các cơ quan được ủy quyền không được ủy quyền lại nhiệm vụ. Việc giải quyết thôi việc phải tuân thủ trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Người đứng đầu cơ quan được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu thực hiện không đúng quy định.