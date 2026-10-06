Lâm Đồng: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 3 vận động Quỹ 'Vì người nghèo'

Buổi vận động Quỹ “Vì người nghèo” tại Trường Tiểu học, THCS Lê Hồng Phong trên địa bàn xã Đam Rông 3, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn

Theo Kế hoạch số 35/KH-MTTQ-BTT, được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch số 47/KH-MTTQ-BTT ngày 18/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Kết luận số 256-KL/ĐU ngày 17/8/2026 của Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm nay được xác định là một trong những hoạt động nhằm huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo đời sống nhân dân.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc vận động nguồn tiền, mà quan trọng hơn là tạo nguồn lực thiết thực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người còn gặp khó khăn có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để tạo sức lan tỏa, Đam Rông 3 sẽ triển khai vận động từ khi ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/11/2026. Trong đó, trọng tâm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2026.

Đây cũng là thời điểm để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân cùng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của mình.

Theo kế hoạch, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được vận động đóng góp tối thiểu 1 ngày lương. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Ban Vận động khuyến khích tham gia trên tinh thần tự nguyện, có thể đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật.

Đáng chú ý, kế hoạch quy định không vận động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và học sinh, sinh viên, trừ trường hợp các đối tượng này tự nguyện đóng góp. Quy định này thể hiện nguyên tắc hướng nguồn lực về phía những người đang cần được hỗ trợ, đồng thời bảo đảm việc vận động được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhóm đối tượng.

Với mục tiêu dự kiến trên 150 triệu đồng trong năm 2026, Đam Rông 3 đặt yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong và ngoài địa phương.

Việc vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền trực tiếp, văn bản vận động đến hệ thống truyền thanh, truyền hình và mạng xã hội. Địa phương cũng tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 nhằm tạo điểm nhấn, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Nguồn đóng góp có thể được nộp trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 3 hoặc chuyển khoản vào tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Đam Rông 3 tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Đi cùng với việc vận động nguồn lực, Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quản lý và sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đây là yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả của một chương trình vận động xã hội. Mỗi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều được hình thành từ sự sẻ chia của cộng đồng. Vì vậy, khi nguồn Quỹ được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng nơi, đúng người, đúng mục đích, giá trị của sự đóng góp không chỉ nằm ở số tiền được huy động mà còn ở niềm tin và tinh thần đoàn kết được vun đắp trong xã hội.

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức lễ phát động; đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ.

Các em học sinh Trường Tiểu học, THCS Lê Hồng Phong nhiệt tình hưởng ứng hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo”, lan tỏa tinh thần yêu thương , chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng

Các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận tại các thôn có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể để triển khai vận động phù hợp với tình hình thực tế.

Song song đó, kết quả vận động và sử dụng Quỹ sẽ được tổng hợp, báo cáo theo quy định và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong bối cảnh công tác giảm nghèo ngày càng đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm an sinh trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân tự vươn lên, nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” có thể trở thành một trong những kênh hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Mỗi sự đóng góp vì thế không đơn thuần là một khoản tiền hay một phần quà. Đó còn là sự chung tay để một hộ gia đình có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, một người lao động có thêm cơ hội ổn định sinh kế và một gia đình khó khăn có thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh.

Với mục tiêu huy động trên 150 triệu đồng, địa phương kỳ vọng sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm và nhân dân sẽ góp thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho những người còn khó khăn trên địa bàn.

Quan trọng hơn, khi mỗi nguồn đóng góp được quản lý công khai, minh bạch và chuyển hóa thành những hỗ trợ đúng đối tượng, Quỹ “Vì người nghèo” sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa tinh thần sẻ chia của cộng đồng với nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.