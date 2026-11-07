Lâm Đồng ứng phó với gió mạnh trên biển và các hình thái thiên tai

Sóng lớn tại vùng biển ven bờ xã Phan Rí Cửa

Nội dung văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 8 - 12/11, nhiều vùng biển trên cả nước sẽ chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Cụ thể, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Từ ngày 9 - 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến ra khơi

Một trong các giải pháp được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tham mưu UBND tỉnh ban hành là các sở, ban, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các xã, phường ven biển, đặc khu của tỉnh cần theo dõi chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động khu vực biển, đảo; tập trung bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, hành lang thoát lũ các sông, suối trên địa bàn…

Trước đó, ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị 26 tỉnh, thành ven biển, trong đó Lâm Đồng chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới. Nội dung chỉ đạo nhấn mạnh các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo gió mạnh trên biển.

Qua đó, kịp thời thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Chủ động rà soát các phương án ứng phó với thiên tai, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai cho Nhân dân trên địa bàn…