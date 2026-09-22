Lâm Đồng ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở

Điểm sạt lở taluy âm trên đèo Prenn, phường Xuân Hương-Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ quét, ngập cục bộ và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông và đời sống người dân.

Trước nguy cơ mưa lớn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tình trạng sụt lún, nứt đất tiếp tục diễn biến phức tạp sau thời gian mưa lớn kéo dài.

Khu vực bị ảnh hưởng khoảng 4ha, nền đất sụt lún trung bình khoảng 20cm, xuất hiện các đường nứt dài khoảng 300m, rộng từ 6-17cm, đe dọa an toàn của 79 hộ với 454 nhân khẩu.

Trước nguy cơ mất an toàn, tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao. Lực lượng vũ trang được huy động tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá chuyên sâu về địa chất để xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý lâu dài.

Tại xã D’Ran, mưa lớn trong các ngày 18-20/9 khiến nước suối Cát chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng tại chân cầu dân sinh Xóm Ga, làm 8 hộ với 35 nhân khẩu bị chia cắt.

Sạt lở bờ suối cũng ảnh hưởng đến móng một số nhà dân; đất đá, bùn nhão từ taluy dương tràn xuống khu vực dân cư, ảnh hưởng 3 hộ, trong đó một hộ có nguy cơ tiếp tục bị đất đá vùi lấp nếu mưa lớn xảy ra.

Tại thôn Hamasing, mưa lũ làm khoảng 15m mép đường bêtông bị sụt lún, có nguy cơ đứt gãy hoàn toàn. Chính quyền xã D’Ran đã huy động lực lượng và phương tiện san gạt đất đá, xúc bùn, gia cố tạm thời các vị trí sạt trượt, mở đường tạm và di dời các hộ dân tại khu vực không bảo đảm an toàn. Những điểm nguy hiểm được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực.

Khu vực đồi bị sụt lún, xuất hiện các vết nứt đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Tại xã Bảo Lâm 2, tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng xuất hiện vết nứt rộng khoảng 0,2m, sạt lở sâu nhất khoảng 1,2m.

Một đoạn sườn đồi bị sạt trượt dài khoảng 200m, phạm vi có nguy cơ tiếp tục sạt trượt khoảng 600m2. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, thường xuyên theo dõi diễn biến để kịp thời xử lý khi phát sinh bất thường.

Tại đèo Prenn, mưa lớn những ngày qua liên tiếp gây sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường. Các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, huy động máy móc xử lý ngay trong đêm; đồng thời loại bỏ những khối đất đá còn treo trên taluy, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt xuống đường.

Ngày 21/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sạt lở trên tuyến đèo, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở khi mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 10 giờ (từ 15 giờ ngày 21/9 đến 1 giờ ngày 22/9) nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Đắk Gằn: 73mm, Vĩnh Hảo: 70,8mm, Đắk Gằn 2: 62,6mm, La Dạ 2: 62mm, Tân Lập: 51,8mm, Hồ Sông Phan: 49,2mm, Đạ Tông 2: 45,8mm và Thuận Hòa: 45,1mm, Vĩnh Hảo: 70,8mm...

Với nền đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại một số khu vực đồi núi, vùng trũng thấp có thể tiếp tục xảy ra.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh.

Các địa phương rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại những vị trí không bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) ổn định sinh hoạt tại điểm sơ tán do sụt lún, sạt lở đất. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Đối với hệ thống giao thông, Sở Xây dựng tỉnh được giao khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là các tuyến đèo Bảo Lộc, Prenn, Mimosa, Tà Nung, đường 722, Quốc lộ 27C...

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, máy móc, phương tiện để xử lý nhanh các sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chỉ đạo các nhà thầu thi công dự án Tỉnh lộ 722 duy trì trực ban tại hiện trường, kịp thời xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng và người dân.

Ngành du lịch tăng cường kiểm tra, quản lý các tour mạo hiểm, hoạt động dã ngoại trong thời điểm mưa lũ; các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh thông tin đến cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ,” chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư ngay từ cơ sở; đồng thời rà soát, phát cảnh báo sớm và sẵn sàng di dời người dân trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Đối với những vị trí đã xuất hiện sạt lở, sụt lún, lực lượng chức năng phải theo dõi thường xuyên, triển khai ngay các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.

Về lâu dài, các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý căn cơ, bảo đảm an toàn bền vững cho khu dân cư và duy trì thông suốt các tuyến giao thông trong mùa mưa lũ./.